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Посол России рассказал об обещании правительства Аргентины

Посол Феоктистов: правительство Аргентины обещало не передавать самолеты Украине
14 июня 2024, 05:49
Фото: istock / HStocks

Фото: istock / HStocks

Аргентинское правительство дало обещание, что не будет передавать Украине французские самолеты-штурмовики Super Etendard. Об этом сообщил российский посол в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов, передает ТАСС.
«По той первой реакции, которую мы получаем в настоящее время, можно сказать, что эти самолеты переданы все-таки не будут. Есть определенные заверения со стороны аргентинской администрации», — сказал посол.
Феоктистов отметил, что существует риск передачи аргентинских танков через ФРГ. Дипломат напомнил, что такие шаги будет восприниматься как недружественные по отношению к РФ.



Ранее Владимир Зеленский рассказал об обещании, данном ему Си Цзиньпином. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Россия сделает важное заявление в ООН
Небензя: Москва укажет на риски применения Киевом западного оружия по России
14 июня 2024, 06:07

Фото: istock / bennymarty

Геополитические риски применения оружия Запада по Российской Федерации донесут до сведенья государств-членов Совбеза ООН. Такое заявление сделал постпред России в организации Василий Небензя, информирует РИА Новости.
Дипломат заявил, что соответствующее заседание состоится в пятницу, 14 июня.

«Созвали по теме отдельное заседание 14 июня, на котором имеем в виду акцентировать не только гуманитарные последствия применения западного вооружения по мирным целям в России, но и геополитические риски таких безрассудных решений», — заявил представитель.
В последнее время ряд стран Запада позволил Киеву в той или иной форме совершать удары своим оружием по российской территории. В частности, США одобрили применение Украиной передаваемого им вооружения против целей по территории РФ, прилегающей к Харьковской области. Стоит отменить, что Вашингтон сохранил запрет на трансграничные удары оперативно-тактическими ракетами ATACMS и другими средствами дальнего огневого поражения.

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Зеленский рассказал об обещании, данном ему Си Цзиньпином
Зеленский утверждает, что Си Цзиньпин дал ему слово не поставлять оружие РФ
14 июня 2024, 04:00

Председатель Китая Си Цзиньпин дал обещание украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что КНР не будет поставлять вооружения России. Об этом лидер Украины заявил на пресс-конференции с президентом Соединённых Штатов Джо Байденом.
Как утверждает Зеленский, Си Цзиньпин дал ему соответствующее обещание во время их телефонной беседы.

«Тогда он сказал, что не будет давать оружие России. Посмотрим. Посмотрим вместе с вами. Если он порядочный человек, то не будет этого делать, потому что дал мне слово», — заявил Зеленский.
Ранее журналист газеты The Washington Post Дэвид Игнатиус написал, что Китай якобы планировал поставлять оружие РФ после начала конфликта на Украине, но изменил свою позицию после звонка Байдена.

До этого сообщалось, что Китай начал готовить альтернативу для мирного саммита в Швейцарии. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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В Литве разрешат переносить захоронения советских воинов
В Литве приняли разрешающий перенос захоронения советских воинов законопроект
14 июня 2024, 03:43

Фото: istock / diegograndi

Парламент Литвы принял законопроект, который разрешает переносить захоронения советских воинов. Об этом информирует РИА Новости.
Свои голоса «За» отдали 89 парламентариев. Пятеро депутатов воздержались, а против не выступил никто.

Указано, что переносить захоронения будет разрешено в том случае, если они будут признаны «пропагандирующими тоталитарные, авторитарные режимы и их идеологии».

Инициаторами поправок выступили жители Шяуляя, высказавшиеся за перенос останков 52 советских воинов, похороненных у входа в собор святых Петра и Павла.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о неминуемом ответе России на запрет импорта из Литвы. Фото: istock /
Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#жители
#законопроект
#новости
#парламент
#литва
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G7 заключили политическое соглашение по заблокированным активам РФ
Премьер Италии Мелони: в G7 достигли соглашения по кредиту Киеву в $50 млрд
14 июня 2024, 01:40

Фото: istock / AlexLMX

Главы государств-участников «Большой семерки» в рамках саммита в итальянской области Апулия заключили политическое соглашение по применению заблокированных российских активов в пользу Украины. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, передает РИА Новости.
«Мы достигли политического соглашения для предоставления дополнительной финансовой помощи Украины в размере около 50 миллиардов долларов до конца года благодаря механизму кредитов, для возвращения которых будут использоваться доходы от замороженных в наших юрисдикциях активов России», — заявила она.
Политик отметила, что средства направят Украина посредством системы займов.

По данным Мелони, об изъятии финансов не идет речи. Имеется в виду использование доходов от замороженных активов России под гарантии кредитования Украины.

Осталось лишь разработать техническую сторону вопроса, добавила премьер-министр.

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#соглашения
#соглашение
#украина
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#новости
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Российские военные корабли у берегов Кубы возмутили Трампа
Трамп назвал появление военных кораблей РФ у берегов Кубы немыслимым
14 июня 2024, 01:03

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Бывший президент Соединенных Штатов счёл немыслимым появление военных кораблей Российской Федерации у берегов Кубы. Об этом заявил журналистам после встречи в конгрессе с сенаторами-республиканцами, передает РИА Новости.
«Мы не хотим видеть российские корабли прямо у побережья Флориды, где они сейчас находятся. Это немыслимо», — возмутился Трамп.
Тактическая группа из четырех разных судов, включая суда обеспечения, отрабатывающие на этой неделе в Атлантике применение высокоточного ракетного оружия, вошла в порт Гаваны с официальным визитом, который начался 12 и будет длиться 17 июня.

В планах моряков России — провести встречу с командованием ВМФ Кубы и губернатором Гаваны, а также посетить исторические и культурные места.

Ранее в Белом доме отреагировали на российские военные корабли на Кубе. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#президент
#вмф
#новости
#трамп
#куба
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Канада расширила список антироссийских санкций
Канада ввела санкции против хоккеиста Третьяка, «Победы» и ряда СМИ
13 июня 2024, 23:42

Фото: istock / syahrir maulana

Канадские власти 13 июня расширила санкции против знаменитого хоккеиста Владислава Третьяка. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на МИД Канады.
Легенда хоккея времен СССР в феврале 2023 года уже попадал под рестрикции этой страны. В новой версии санкционного перечня была обновлена его дата рождения, с правильным 1952-м годом рождения, до этого у него в списке был 1962-й.

Отметим, что Третьяк включен в зал хоккейной славы в Торонто.

После начала СВО на Украине Третьяк попал под санкции ЕС, Швейцарии, Великобритании, Австралии и других государств.

Помимо этого, под ограничения также попали авиакомпания «Победа»,АО «Электроавтоматика» Новороссийское морское пароходство, и другие. Также Канада ввела санкции против нескольких российских СМИ. Среди них — «Российская газета», телеканалы «Таврия», «Санкт-Петербург» и «Мариуполь-24».

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#петербург
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«Абсолютный прогноз»: Порошенко сделал судьбоносное заявление для Украины
Порошенко заявил, что зимой Украина приблизится к энергетической катастрофе
13 июня 2024, 21:38

РИА Новости/Стрингер

Зимой Украина приблизится к энергетической катастрофе. Об этом заявил украинский политик Петр Порошенко. Запись выступления лидера партии «Европейская солидарность» опубликована YouTube-каналом «Прямой».
«Абсолютный консенсусный прогноз заключается в том, что, если не принять срочных мер, у нас будет ситуация, когда зимой мы приблизимся к энергетической катастрофе», – сказал Порошенко.

По его словам, с приходом низких температур отопление будет доступно украинцам лишь четыре часа в сутки, а также начнут замерзать трубы. Кроме того, по заявлению Порошенко, такое развитие событий спровоцирует массовый отток населения из страны. При этом он добавил, что сам смотрит на сложившуюся обстановку «более оптимистично».

Ранее бывший министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков говорил, что следующий отопительный сезон может стать для страны «катастрофическим».

Плачков порекомендовал украинцам искать «друзей, знакомых», живущих с дровяным отоплением.

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Сенатор Гибатдинов заявил о связи между заявлениями Пашиняна и США
13 июня 2024, 21:15

Фото: РИА Новости/Александр Казаков

Член Совета Федерации Айрат Гибатдинов заявил, что все заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна против ОДКБ и президента Белоруссии Александра Лукашенко направлены на то, чтобы угодить США.
«Он готов сделать всё в угоду США, а их главной целью является снизить авторитет России. Именно поэтому Пашинян регулярно заявляет об уходе из ОДКБ и нарушает свои обязательства перед собственным народом. Он ставит под угрозу суверенитет Армении. По сути дела, он стал заложником той ситуации, которую сам же и создал», — отметил в беседе с NEWS.ru Гибатдинов.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров допустил, что заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о Белоруссии и ОДКБ на эмоциях.

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#сша
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#белоруссия
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Сенатор Джабаров объяснил заявление Пашиняна о Белоруссии
13 июня 2024, 21:10

Фото: РИА Новости/Александр Щербак

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров допустил, что заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о Белоруссии и ОДКБ на эмоциях.
По его мнению, не обошлось здесь без влияния Запада.

«Я думаю, не нужно горячиться, потому что иногда на эмоциях говоришь такое, что потом жалеешь. Белоруссия всегда была верным союзником всех входящих в ОДКБ стран, включая Армению. Может быть, американцы стараются настроить Армению против Белоруссии, которую они ненавидят, как и Россию», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Джабаров.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не посетит Белоруссию, пока президентом является Александр Лукашенко, и призвал белорусского лидера извиниться.

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