Посол России рассказал об обещании правительства Аргентины

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Аргентинское правительство дало обещание, что не будет передавать Украине французские самолеты-штурмовики Super Etendard. Об этом сообщил российский посол в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов, передает ТАСС.
«По той первой реакции, которую мы получаем в настоящее время, можно сказать, что эти самолеты переданы все-таки не будут. Есть определенные заверения со стороны аргентинской администрации», — сказал посол.Феоктистов отметил, что существует риск передачи аргентинских танков через ФРГ. Дипломат напомнил, что такие шаги будет восприниматься как недружественные по отношению к РФ.
Ранее Владимир Зеленский рассказал об обещании, данном ему Си Цзиньпином. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак