Посольство РФ выясняет, есть ли россияне среди пострадавших в Магдебурге

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Посольство России в Германии выясняет, есть ли россияне среди пострадавших при наезде автомобиля на посетителей рождественской ярмарки в Магдебурге. Об этом диппредставительство сообщило в Telegram-канале.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства инцидента. Уточняется, что посольство РФ в Германии контактирует с немецкими правоохранителями.
Напомним, в пятницу, 20 декабря, машина въехала в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. Премьер-министр федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф сообщил о двух погибших, один из которых — маленький ребенок. Количество пострадавших варьируется от 60 до 80 человек.
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Екатерина Коршунова