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Посольство РФ выясняет, есть ли россияне среди пострадавших в Магдебурге

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Посольство России в Германии выясняет, есть ли россияне среди пострадавших при наезде автомобиля на посетителей рождественской ярмарки в Магдебурге. Об этом диппредставительство сообщило в Telegram-канале.


В настоящее время устанавливаются обстоятельства инцидента. Уточняется, что посольство РФ в Германии контактирует с немецкими правоохранителями.

Напомним, в пятницу, 20 декабря, машина въехала в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. Премьер-министр федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф сообщил о двух погибших, один из которых — маленький ребенок. Количество пострадавших варьируется от 60 до 80 человек.

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#машина
#германия
Канцлер ФРГ рявкнул на Дуду за призыв конфисковать российские активы
FT: Шольд разозлился на призыв Дуды конфисковать ​российские активы
21 декабря 2024, 06:59

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал президента Польши Анджея Дуду за его предложение конфисковать замороженные российские активы на сумму 260 миллиардов евро для их последующего использования.
По информации Financial Times, между лидерами произошёл напряжённый диалог, в котором Шольц выразил обеспокоенность последствиями для финансовой стабильности Европы. Особый акцент он сделал на том, что Польша, использующая в качестве официальной валюты злотый вместо евро, недостаточно учитывает риски для еврозоны.

«Вы не понимаете, как это повлияет на стабильность наших финансовых рынков. Вы даже не используете евро», — разозлился Шольц, рявкнув на собеседника.
Инициатива Дуды нашла поддержку у таких стран, как США и Великобритания, не входящих в еврозону. В то же время Германия, Франция и Италия выступили против этого предложения, заявив о его потенциальной опасности для экономики региона.

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#сша
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#германия
#польша
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#олаф
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​Военные США в Британии не справились с роем дронов над своими базами
The Times: ​военные ​США в Британии не справились с БПЛА над своими базами
21 декабря 2024, 06:39

Фото: iStock/Naypong

В ноябре над американскими авиабазами в Великобритании были зафиксированы неопознанные беспилотники, с которыми военные так и не смогли справиться.
Как сообщает британская газета The Times, инциденты происходили с 20 по 26 ноября на базах Лейкенхит и Милденхолл в графстве Саффолк, Фелтуэлл в Норфолке и Фэйрфорд в Глостершире, куда ранее прибыли американские стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress.

Над базой Лейкенхит, где планируется размещение ядерного оружия США, одновременно появлялись десятки беспилотников. Несмотря на использование системы Orcus, предназначенной для перехвата управления дронами, военные не смогли установить их источник или подавить сигналы управления.

Инцидент вызвал два внеочередных заседания британского правительственного комитета. Как пишет The Times, расследование продолжается, и одной из рассматриваемых версий является участие недружественного государства.

Хотя американские спецслужбы допускают причастность России, прямых доказательств этому нет. В то же время скорость и устойчивость беспилотников к помехам исключают версию о запуске любителями.

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#сша
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#вооружения
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​В Раде назвали мировым позором попытку Зеленского подкупить Словакию для членства в НАТО
Нардеп Дмитрук счел «позором на весь мир» попытки Зеленского подкупить Фицо
21 декабря 2024, 05:28

Фото: iStock/Oakozhan

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук выступил с резкой критикой в адрес президента Украины Владимира Зеленского. В своём Telegram-канале он назвал ситуацию с попыткой огромной взятки премьер-министру Словакии Роберту Фицо «позором на весь мир».
Ранее Фицо заявил о том, что Зеленский предлагал ему 500 миллионов евро из российских активов в обмен на поддержку вступления Украины в НАТО. Словацкий лидер отказался, назвав членство Украины в альянсе нереальным.

«Очередной позор на весь мир!» — возмутился депутат.
Однако Дмитрук выразил сомнение, что речь шла именно о замороженных российских активах. По его мнению, это могли быть другие средства, возможно, наличные, которые Зеленский «привез в чемодане».

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#евро
#telegram
#нато
#зеленский
#украина
#словакия
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Россиянам назвали три признака ​того, что проект «Украина» ​вот-вот закончится
Кипрский журналист Христофору написал о завершении проекта «Украина»
21 декабря 2024, 05:03

Фото: iStock/Silent_GOS

Кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что проект «Украина» близок к завершению из-за ошибок в политике Владимира Зеленского.
В своей публикации в соцсети Х журналист подчеркнул, что действия украинского президента привели к ухудшению отношений с союзниками. На фоне этого США и ЕС, потратившие сотни миллиардов долларов на поддержку Киева, теперь стремятся переложить ответственность за провалы на уходящего президента США Джо Байдена, обвиняя его в недостаточной поддержке.

В то же время западные страны продолжают удерживать российские активы в замороженном состоянии до окончания конфликта.

«Три признака того, что проект «Украина» подходит к своему концу: 1. Перекладывание вины. <...> 2. Потраченные и замороженные деньги. <...> 3. Зеленский потерял голову», — перечислил журналист.
Среди причин кризиса Христофору выделяет резкие высказывания Зеленского в адрес лидеров других стран, включая российского президента Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Эти заявления, по мнению журналиста, свидетельствуют о потере самообладания и стратегического мышления.

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#сша
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#россия
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Маск объявил о скором исчезновении Европы
Маск заявил, что ФРГ и Европа вот-вот исчезнут из-за глубокого кризиса
21 декабря 2024, 03:57

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Илон Маск выразил тревогу по поводу демографической ситуации в Германии и Европе, заявив, что низкий уровень рождаемости ставит их существование под угрозу.
Такое заявление американский предприниматель сделал в социальной сети X, обсуждая комментарий экс-сотрудника Госдепартамента Майка Бенца. Последний утверждал, что НАТО всеми силами будет препятствовать политическим изменениям в Германии.

«Германия и Европа находятся в глубоком кризисе из-за очень низкого уровня рождаемости. Они находятся под угрозой исчезновения», — отметил Маск.
Он также указал, что только правая партия «Альтернатива для Германии» способна спасти страну.

Ранее вскоре после теракта в Магдебурге, который случился 20 декабря, когда машина протаранила толпу посетителей ярмарки, Илон Маск назвал Шольца дураком и призвал его уйти в отставку.

Жертвами водителя автомобиля стали не менее 11 человек, еще около 80 пострадали.

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#нато
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«Некомпетентный дурак»: ​Маск выразил честное мнение о канцлере Германии
После теракта в Магдебурге Маск назвал Шольца дураком и призвал уйти в отставку
21 декабря 2024, 01:03

Илон Маск (Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив)

Американский предприниматель Илон Маск резко раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца после трагедии на рождественской ярмарке в Магдебурге. Маск назвал Шольца «некомпетентным дураком» и потребовал его немедленной отставки.
«Шольцу следует немедленно подать в отставку. Некомпетентный дурак», — написал миллиардер в социальной сети X, комментируя реакцию немецкого лидера на теракт.
Высказывание не стало неожиданностью, так как Маск ранее уже не раз критиковал Шольца.

Трагедия, на фоне которой прозвучали эти заявления, произошла 20 декабря. На рождественской ярмарке автомобиль врезался в толпу людей. Жертвами стали не менее 11 человек, около 80 пострадали. Подозреваемый в наезде был задержан, а власти Германии продолжают расследовать мотивы преступления.

В связи с произошедшим посольство России открыло горячую линию для помощи возможным пострадавшим гражданам РФ.

«Посольство России в ФРГ в тесном контакте с германскими правоохранительными органами уточняет информацию о наличии среди пострадавших российских граждан», — сообщили в Telegram-канале дипломатического представительства.
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#telegram
#посольство
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Канцлер Германии высказался по поводу теракта в Магдебурге
Канцлер ФРГ Шольц выразил соболезнования после трагедии в Магдебурге
21 декабря 2024, 00:58

Фото: istockphoto/photosvit

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил соболезнования пострадавшим и их близким после трагедии на рождественской ярмарке в Магдебурге.
Он подчеркнул поддержку жителей города в это сложное время в соцсети X.

«Мои мысли с жертвами и их близкими. Мы поддерживаем жителей Магдебурга», — написал Шольц.
20 декабря автомобиль въехал в толпу на ярмарке, вызвав панику и жертвы. По информации полиции, один человек погиб, а несколько получили ранения. Свидетели описывали хаос на месте происшествия: ярмарка была переполнена машинами скорой помощи и парамедиками.

Виновный в наезде мужчина был задержан. Обстоятельства случившегося расследуются, власти работают над выяснением мотивов произошедшего.

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#олаф германия
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В Словакии заявили о попытке Зеленского купить членство в НАТО миллионами российских активов
Зеленский предлагал премьер-министру Фицо ​500 млн евро ​ради вступления в НАТО
21 декабря 2024, 00:12

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что на переговорах в Брюсселе Владимир Зеленский предложил ему 500 миллионов евро из российских активов за поддержку вступления Украины в НАТО.
По словам Фицо, он категорически отказался, отметив, что никогда не согласится на такое, занимая пост главы правительства.

Словацкий премьер также выразил мнение, что приглашение Украины в альянс является абсолютно нереальным. Ранее он неоднократно подчеркивал, что его позиция остаётся неизменной: вступление постсоветской республики в НАТО невозможно при его руководстве.

«Господин (речь о Зеленском) вернулся к теме газа и спросил меня, голосовал бы я за членство (Украины) в НАТО, если бы он мне дал 500 миллионов евро из российских активов. Я, конечно, ответил: никогда», — рассказал премьер-министр Словакии РИА Новости.
Фицо давно известен своей критикой политики расширения альянса, особенно в контексте отношений с Россией и украинского конфликта.


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FT: жена Асада начала лечение онкологии в Москве перед бегством мужа

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#нато
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FT: жена Асада начала лечение онкологии в Москве перед бегством мужа
20 декабря 2024, 22:39

Асма Асад (Фото: iStock/Михаил Алаеддин)

Жена экс-президента Сирии Башара Асада начала лечение онкологии в Москве, за несколько недель до его бегства из страны, передала Financial Times со ссылкой на источники, близкие к ситуации.
После того как Башар Асад прибыл в столицу Российской Федерации, он встретился с супругой. Ещё в Москве находятся её родители, в том числе отец, Фаваз аль-Ахрас. Издание подчеркнуло, что к семейству присоединилась их дочь Зейн, студентка Университета Сорбонны Абу-Даби. В начале декабря старший сын Башара Асада Хафез успешно защитил кандидатскую диссертацию в МГУ.

Весной 2024 года Асме Асад диагностировали острый миелоидный лейкоз. Перед этим в августе 2018 года, у женщины обнаружили рак груди на ранней стадии. Она лечила онкологию в военном госпитале в Дамаске. В январе 2019 года жене экс-президента Сирии удалили опухоль, а в августе того же года она сообщила о своем выздоровлении.

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Названа стоимость активов семьи Башара Асада
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