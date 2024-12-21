Автомобиль въехал в толпу людей на ярмарке в Магдебурге, пострадала почти сотня людей: подробности о теракте

Фото: iStock/Alex_Schmidt
20 декабря в немецком Магдебурге, федеральная земля Саксония-Анхальт, автомобиль на большой скорости въехал в толпу посетителей рождественской ярмарки. Пострадало огромное количество людей и полиция подозревает, что это был целенаправленный теракт. Водителя задержали и допрашивают. О подробностях происшествия расскажет «Радио 1».
Подробности инцидента в Магдебурге: сколько пострадавших?Автомобиль направили в так называемую сказочную часть рождественского рынка, где находилось много семей с детьми.
Посетители и продавцы были эвакуированы. Центр города оцепили, полиция стала проверять территорию на наличие взрывчатки. На месте происшествия работают спасательные службы, задействованы вертолёты, а пострадавших доставляют в больницы Магдебурга и близлежащих городов.
Точные данные о погибших остаются противоречивыми. Газета Bild сообщила о 11 жертвах, включая ребёнка.
Автомобиль наехал на толпу людей на рождественской ярмарке в Германии: что известно об инциденте
Информация о пострадавших также долгое время была неточной, но к утру 21 декабря на сайте администрации города появились следующие официально установленные детали: травмы при теракте получили 68 человек, из них 15 пострадало серьезно и 37 получили травмы средней степени тяжести.
Фото: iStock/Jacob Wackerhausen
Первые пациенты уже поступили в Университетскую клинику Магдебурга, где им оказывают помощь.
Кто обвиняется в преступленииКак сообщили немецкие СМИ, задержанным оказался уроженец Саудовской Аравии по имени Талеб А., 1974 года рождения. Он прибыл в Германию в 2006 году и в 2016 году получил статус беженца.
Подозреваемый арендовал автомобиль (BMW), использованный в наезде, однако, по последним данным из ФРГ, в машине не нашли взрывчатки. Водитель ранее не попадал в поле зрения как исламист и, вероятно, действовал в одиночку.
В Германии сообщили подробности о виновнике теракта в Магдебурге
Однако отмечается, что Талеб А. часто делал антиисламские высказывания в соцсетях. Иногда он сильно критиковал решения властей ФРГ.
«Я уверяю вас, что, если Германия захочет войны, мы её получим. Если Германия захочет нас убить, мы убьём их, умрём или отправимся в тюрьму с гордостью», — приводит telegram-канал SHOT одну из цитат террориста.
Реакция властей на терактПремьер-министр Саксонии-Анхальт Райнер Хазелофф выступил на месте трагедии, подтвердив гибель двух человек. Канцлер Германии Олаф Шольц выразил соболезнования пострадавшим и их близким, а также объявил, что посетит Магдебург 21 декабря.
Фото: iStock/picturesd
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок также выразила поддержку семьям погибших.
Посольство России в Германии сообщает, что среди пострадавших россиян не выявлено. Диппредставительство открыло горячую линию для граждан РФ.
Читайте также:
Ущерб от мошенничества в Курской области составил свыше 800 млн рублей
SHOT: ракета из Йемена попала в центр Тель-Авива на детскую площадку
Пожилая женщина держала в машине труп своего знакомого
Мария Моисеева