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Автомобиль въехал в толпу людей на ярмарке в Магдебурге, пострадала почти сотня людей: подробности о теракте

Фото: iStock/Alex_Schmidt

Фото: iStock/Alex_Schmidt

20 декабря в немецком Магдебурге, федеральная земля Саксония-Анхальт, автомобиль на большой скорости въехал в толпу посетителей рождественской ярмарки. Пострадало огромное количество людей и полиция подозревает, что это был целенаправленный теракт. Водителя задержали и допрашивают. О подробностях происшествия расскажет «Радио 1».

Подробности инцидента в Магдебурге: сколько пострадавших?

Автомобиль направили в так называемую сказочную часть рождественского рынка, где находилось много семей с детьми.

Посетители и продавцы были эвакуированы. Центр города оцепили, полиция стала проверять территорию на наличие взрывчатки. На месте происшествия работают спасательные службы, задействованы вертолёты, а пострадавших доставляют в больницы Магдебурга и близлежащих городов.



Точные данные о погибших остаются противоречивыми. Газета Bild сообщила о 11 жертвах, включая ребёнка.


Автомобиль наехал на толпу людей на рождественской ярмарке в Германии: что известно об инциденте
Автомобиль наехал на толпу людей на рождественской ярмарке в Германии: что известно об инциденте
Информация о пострадавших также долгое время была неточной, но к утру 21 декабря на сайте администрации города появились следующие официально установленные детали: травмы при теракте получили 68 человек, из них 15 пострадало серьезно и 37 получили травмы средней степени тяжести.

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Первые пациенты уже поступили в Университетскую клинику Магдебурга, где им оказывают помощь.

Кто обвиняется в преступлении

Как сообщили немецкие СМИ, задержанным оказался уроженец Саудовской Аравии по имени Талеб А., 1974 года рождения. Он прибыл в Германию в 2006 году и в 2016 году получил статус беженца.

Подозреваемый арендовал автомобиль (BMW), использованный в наезде, однако, по последним данным из ФРГ, в машине не нашли взрывчатки. Водитель ранее не попадал в поле зрения как исламист и, вероятно, действовал в одиночку.


В Германии сообщили подробности о виновнике теракта в Магдебурге
В Германии сообщили подробности о виновнике теракта в Магдебурге

Однако отмечается, что Талеб А. часто делал антиисламские высказывания в соцсетях. Иногда он сильно критиковал решения властей ФРГ.

«Я уверяю вас, что, если Германия захочет войны, мы её получим. Если Германия захочет нас убить, мы убьём их, умрём или отправимся в тюрьму с гордостью», — приводит ​telegram-канал SHOT одну из ​цитат ​террориста.

Реакция властей на теракт

Премьер-министр Саксонии-Анхальт Райнер Хазелофф выступил на месте трагедии, подтвердив гибель двух человек. Канцлер Германии Олаф Шольц выразил соболезнования пострадавшим и их близким, а также объявил, что посетит Магдебург 21 декабря.

Фото: iStock/picturesd

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок также выразила поддержку семьям погибших.

Посольство России в Германии сообщает, что среди пострадавших россиян не выявлено. Диппредставительство открыло горячую линию для граждан РФ.

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Второй дрон атаковал ЖК «Лазурные небеса» в Казани
SHOT: Второй дрон атаковал ЖК «Лазурные небеса» в Казани
21 декабря 2024, 09:03

Фото: iStock/aapsky

Второй дрон атаковал жилой дом в Казани, когда из него эвакуировали людей, передает Telegram-канал SHOT.
По предварительным данным, повреждены квартиры на 15 этажах. Очевидцы также сообщают о третьем взрыве.




Перед этим жители соседних домов слышали громкий шум, а затем взрыв.

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#дрон
#дом
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В Якутии ночной клуб чуть не сгорел из-за взрыва петарды
SHOT: в ночном клубе в Ленске после взрыва петарды произошел серьезный пожар
21 декабря 2024, 08:58

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Взрыв петарды спровоцировал серьезный пожар в одном из ночных клубов в Ленске. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Во время вечеринки, на которой были не менее 50 человек, в помещении начался пожар. Пламя распространилось на площади 15 квадратных метров, охватив стены и потолок.

Уточняется, что сначала никто из посетителей клуба не обратил на пожар никакого внимания. Люди продолжили веселиться, однако вскоре сотрудники заведения решили вывести гостей на улицу. Согласно предварительной информации, пострадавших нет.

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#пожар
#дом
#дрон
#жилой дом
#человек
#мужчина
#сотрудники
#люди
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Дрон врезался в 37-этажный жилой дом в Казани и вызвал пожар
Baza: дрон врезался в 37-этажный жилой дом в Казани, начался пожар
21 декабря 2024, 08:52

Фото: iStock/Naypong

Дрон врезался в 37-этажный жилой дом в Казани. Об этом пишет Telegram-канал Baza со ссылкой на очевидцев.
Инцидент произошел в жилом комплексе премиум-класса «Лазурные небеса» в Советском районе города. Попадание БПЛА вызвало пожар, на верхних этажах многоэтажки есть дым.




На месте работают оперативные службы. Информации о пострадавших в настоящее время не поступало.

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#пожар
#бпла
#взрывы
#ракета
#инцидент
#мужчина
#казань
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в удобном формате
Подозреваемый в наезде на толпу в Магдебурге был беженцем
Süddeutsche Zeitung: подозреваемый в теракте в Магдебурге был признан беженцем
21 декабря 2024, 07:48

Фото: iStock/Stadtratte

Мужчина, подозреваемый в наезде на толпу на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге, в 2016 году был признан беженцем. Об этом информирует издание Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источник.
Уточняется, что Талеб А. летом 2016 года был признан беженцем. По данным Bild, мужчина находится в Германии с 2006 года и имеет вид на жительство.

Талеб работает медицинским специалистом в сфере психиатрии и психотерапии.

Напомним, в пятницу, 20 декабря, машина въехала в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. Премьер-министр федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф сообщил о двух погибших, один из которых — маленький ребенок. Количество пострадавших варьируется от 60 до 80 человек.

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#женщина
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SHOT: ракета из Йемена попала в центр Тель-Авива на детскую площадку
21 декабря 2024, 05:57

Фото: iStock/RamonCast

В Тель-Авиве, столице Израиля, произошёл ракетный удар, нанесённый с территории Йемена. По данным ЦАХАЛ, система противоракетной обороны «Железный купол» не смогла перехватить баллистическую ракету, выпущенную йеменскими хуситами.
Снаряд упал в центре города, на детской площадке.

В результате инцидента пострадали пять человек, получивших лёгкие ранения, главным образом от осколков стекла. Ситуация вызвала панику среди жителей, но большинство из пострадавших отделались легкими ранениями.

Кадры атаки выложены в Telegram-канале SHOT.



Ранее «Радио 1» передавало, что в посёлке Ульяновка Ленинградской области мужчина устроил поджог в отделении банка, что привело к взрывам и вызвало серьезную опасность. Есть пострадавшие.

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Пожилая женщина ​держала в машине труп своего знакомого
В ​Англии ​80-летнюю женщина арестовали за сокрытие останков мужчины в машине
21 декабря 2024, 03:19

Фото: iStock/photobac

В графстве Корнуолл, Великобритания, полицейские обнаружили в автомобиле останки 50-летнего мужчины на территории бизнес-центра. Убийц оказалось двое, одна из них — весьма пожилая дама.
Как сообщает The Sun, находка трупа привела к аресту двух женщин, которых подозревают в убийстве, сокрытии тела и препятствовании законному захоронению. Точное время смерти мужчины еще не установлено.

Одной из подозреваемых уже под 80 лет, другой около 50-ти. Труп в своей машине прятала старшая. Предположительно, обе являются знакомыми погибшего.

Обстоятельства преступления остаются неизвестными, но полиция продолжает расследование. Женщины находятся под стражей, и официальные комментарии пока минимальны.

Полиция уже сообщила семье убитого о его трагичной гибели.

На месте происшествия продолжают работать следственные группы. Больше информации обещают раскрыть после завершения оперативных действий.

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В Германии сообщили подробности о виновнике теракта в Магдебурге
Полиция Магдебурга заключила, что совершивший теракт действовал один
21 декабря 2024, 02:44

Фото: iStock/Rawf8

Правоохранительные органы Магдебурга сообщили, что мужчина, совершивший наезд на людей в городе, действовал в одиночку. Информация об этом была опубликована в социальной сети X. Также стали известны имя и место жительства преступника.
«Мужчину задержали сразу на месте и временно арестовали. В настоящее время мы предполагаем, что он был единственным преступником», — сообщила полиция в социальной сети Х.
Подозреваемый, по данным газеты Mitteldeutsche Zeitung, проживает и работает врачом в городе Бернбург, где в настоящий момент проводятся следственные мероприятия.

Как уточняет журнал Der Spiegel, мужчину зовут Талеб А., он родом из города Эль-Хуфуф в Саудовской Аравии. В Германию он приехал в марте 2006 года, а статус беженца получил в 2016 году. Подозреваемый является специалистом в области психиатрии и психотерапии. Ему 50 лет.

Следствие продолжается, правоохранители изучают возможные мотивы действий подозреваемого и его биографию.

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#германия
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Поджог канистры в банкомате Ленобласти вызвал взрывы, пострадала женщина
21 декабря 2024, 01:45

Фото: iStock/grafoto

В посёлке Ульяновка Ленинградской области мужчина устроил поджог в отделении банка, что привело к взрывам и вызвало серьезную опасность. Одна женщина пострадала и сейчас находится в больнице.
По информации 78.ru, инцидент произошёл вечером в здании на Советском проспекте. Неизвестный поджег канистру с бензином, что вызвало взрыв двух банкоматов и пожар в помещении. Очевидцы задержали злоумышленника на месте и передали его полиции.

В результате происшествия пострадала 34-летняя женщина, у которой диагностировали сотрясение мозга и другие травмы. Она была доставлена в Тосненскую центральную районную больницу. По данным издания, пострадавшая до сих пор находится в больнице, но отказалась от комментариев.

Всего из здания были эвакуированы около 30 человек. Обстоятельства и мотивы поджога выясняются.

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Автомобиль наехал на толпу людей на рождественской ярмарке в Германии: что известно об инциденте
Видео наезда авто на посетителей ярмарки в Магдебурге выложили в сеть с подробностями
20 декабря 2024, 23:16

Фото: iStock/Ajax9

В городе Магдебург, Германия, автомобиль на скорости въехал в толпу посетителей рождественской ярмарки, вызвав трагические последствия. Камеры зафиксировали момент наезда: машина сбила десятки людей, некоторые из которых смогли подняться самостоятельно. Предварительно сообщается, что среди пострадавших нет граждан РФ. Виновник уже задержан.
Инцидент произошёл вечером на территории ярмарки. Инцидент произошёл вечером на территории ярмарки. Кадры наезда автомобиля на толпу выложили в Telegram-канале РИА Новости.



Официальные источники пока не подтверждают точное число погибших и пострадавших. Ранее портал T-Online сообщал о 11 погибших и 60 раненых, но позже удалил эту информацию.

По предварительным данным издания Welt, число пострадавших варьируется от 60 до 80 человек. Среди них есть погибшие, точное количество пока уточняется. Водитель автомобиля задержан.

Власти Саксонии-Анхальт рассматривают случившееся как преднамеренный теракт, предполагая, что машина была направлена на людей намеренно, пишет «Российская Газета». Сразу после происшествия территорию ярмарки закрыли, её обыскивают на предмет взрывчатки.

Как уточняет посольство России в Германии РИА Новости, среди пострадавших россиян на данный момент не выявлено. В связи с происшествием диппредставительство открыло горячую линию для соотечественников.

Местные спасательные службы продолжают работать на месте, выясняя обстоятельства трагедии. По последним данным газеты Welt, за рулем автомобиля был выходец из Саудовской Аравии 1974 года.

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