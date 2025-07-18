18 июля 2025, 03:44

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Муниципальные власти французского города Драп приняли решение о переименовании бульвара Сталинград. Посольство России в Париже осудило этот шаг, назвав его циничной попыткой переписать историю Второй мировой войны. Заявление дипмиссии передает ТАСС.





В посольстве особо возмутились полным «цинизма» аргументом, который привела в обоснование решения заместитель мэра города Александра Рюсо. Она заявила, что Сталинградская битва якобы не имеет значения для истории Франции.





«Подобные высказывания — не просто искажение фактов, но и попытка переписать историю», - указали в пресс-службе дипмиссии.