Посольство РФ возмутилось циничному переименованию бульвара Сталинград во Франции
Муниципальные власти французского города Драп приняли решение о переименовании бульвара Сталинград. Посольство России в Париже осудило этот шаг, назвав его циничной попыткой переписать историю Второй мировой войны. Заявление дипмиссии передает ТАСС.
В посольстве особо возмутились полным «цинизма» аргументом, который привела в обоснование решения заместитель мэра города Александра Рюсо. Она заявила, что Сталинградская битва якобы не имеет значения для истории Франции.
«Подобные высказывания — не просто искажение фактов, но и попытка переписать историю», - указали в пресс-службе дипмиссии.В посольстве напомнили, что Сталинградская битва стала переломным моментом Второй мировой войны и сыграла ключевую роль в освобождении Европы от нацизма. Именно под Сталинградом были разгромлены немецкие дивизии, которые ранее участвовали в захвате Парижа в 1940 году.
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