Поток мигрантов из Таджикистана в РФ сократился на 15% по сравнению с 2023 годом

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Поток мигрантов из Таджикистана в Россию в 2024 году сократился на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Такие данные привела заместитель министра труда, миграции и занятости населения Таджикистана Шахноза Нодири.
«За I полугодие 2024 года 386 987 наших граждан выехали в Российскую Федерацию. За аналогичный период 2023 года это число — 454 257 человек. То есть (показатель 2024 года – ред.) на 15% меньше, чем показатель 2023 года», — пояснила Нодири.
По ее словам, в настоящее время на территории РФ являются действительными более 600 тысяч трудовых патентов у граждан Таджикистана.
Нодири отметила, что те таджики, которые работают в России законным путем, могут осуществлять свою деятельность без каких-либо препятствий.
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Элина Позднякова