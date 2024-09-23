В Кремле высказались об отношении к «победному плану» Зеленского

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У российской стороны сдержанное отношение к слухам про то, что глава киевского режима Владимир Зеленский представил Вашингтону собственный «победный план». Об этом в рамках брифинга журналистам сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Мы считаем, что невозможно заниматься каким-то анализом, опираясь на сообщения СМИ. Мы изучим его, когда появится официальная информация. Пока получаем много противоречивой информации, поэтому относимся сдержанно», — прокомментировал пресс-секретарь российского лидера.
Ранее сообщалось, что бывший президент Украины, чей срок истек 20 мая, обратился к украинцам с борта военно-транспортного воздушного судна по пути в США.
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Никита Кротов