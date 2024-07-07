«Повесил Конституцию в туалете»: экс-нардеп Рады обвинил Зеленского в намерении уволить Шмыгаля

Украинский лидер Владимир Зеленский может снять с должности премьер-министра страны Дениса Шмыгаля несмотря на то, что Конституция Украины запрещает это делать во время действующего в стране военного положения. Таким предположением поделился бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук* на своей странице в социальной сети.
Мосийчук* уверен, что президент Украины пренебрежет основным законом государства и уволит премьера, что фактически будет означать отставку кабинета министров.
Прежде премьер-министра Украины Денис Шмыгаль заявил, что ущерб в энергетике Украины не получается устранить. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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*Внесен в реестр террористов и экстремистов
«Президент Зеленский еще до того, как перешёл в разряд граждан, повесил Конституцию на гвоздь у себя в туалете. Он узурпировал власть, не проводит выборы», – обратил внимание бывший нардеп.
Прежде премьер-министра Украины Денис Шмыгаль заявил, что ущерб в энергетике Украины не получается устранить. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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*Внесен в реестр террористов и экстремистов
Анастасия Хохлова