Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Шмыгаль: Ущерб в энергетике Украины не получается устранить

Шмыгаль: Ущерб в энергетике Украины не получается устранить

26 апреля 2024, 18:30
Фото: istockphoto/onlyyouqj

Фото: istockphoto/onlyyouqj

Ущерб, нанесенный энергетике Украины, не получается устранить, несмотря на проведение постоянных ремонтных работ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, повреждения нельзя восстановить за несколько недель или даже месяцев. Мы работаем над альтернативами, отметил он. Украинская компания «Укрэнерго» несколько раз обращалась за аварийной помощью из Европы. В энергосистеме сохраняется серьезный дефицит. Он призвал украинское население экономить электроэнергию.

Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.



Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль попытался запугать американское правительство третьей мировой войной. По его словам, такой исход возможен, если США не окажут Украине финансовую и военную поддержку в объёме, необходимом для противостояния с Россией. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Премьер-министр Украины Шмыгаль призвал Запад защитить российские города

Шмыгаль: Киев выполнил 77% реформ по соглашению об ассоциации с Евросоюзом

Шмыгаль: США дали Киеву гарантии по конфискации российских активов
#дефицит
#всу
#киев
#рф
Российские хакеры взломали телефон начинающего снайпера ВСУ
26 апреля 2024, 19:17

Фото: iStock/welcomia

Российские хакеры взломали телефон начинающего снайпера Вооруженных сил Украины Юлии Бондарь. Об этом пишет «Общественная служба новостей» со ссылкой на украинские Telegram-каналов.
В нем помимо прочего нашли фотографии наемников из Финляндии.

Ранее появилась информация о присутствии финских офицеров на базе подготовки снайперов под Купянском в Харьковской области. Подтверждение этому факту было обнаружено в файлах на телефоне украинской снайперши.

На YouTube-канале Duran британский эксперт Александр Меркурис ранее заявил, что наступление Вооруженных сил Российской Федерации в Донбассе вызвало панику на Западе.

Читайте также:

ВСУ взломали терминалы Starlink и начали «воровать интернет» у Илона Маска

Хакеры взломали сайт Верховной Рады Украины

Microsoft заявила, что российские хакеры взломали учётные записи её сотрудников
#эксперт
#интернет
#сайт
#youtube
#информация
#всу
#хакеры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В России предупредили о последствиях бездумного «увешивания» техники в зоне СВО
ЦКБР: бездумное «увешивание» техники средствами РЭБ превращает ее в мишени ВСУ
26 апреля 2024, 19:05

Фото: istockphoto/AntonMatveev

Необдуманное использование средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые могут быть мощными источниками излучения, превращает военную технику в отличные цели для ВСУ.
Об этом 26 апреля заявил глава Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин, сообщает ТАСС.

«Мощный радиосигнал может быть обнаружен противником для определения целей для его поражения. Эффективное использование средств РЭБ поможет обеспечить защиту от дронов и избежать раскрытия своего местоположения перед врагом», — отметил он.
Кузякин подчеркнул, что использование РЭБ требует учета множества тонкостей. Для максимальной эффективности необходимо «соответствие частотам FPV-системы противника и учет других параметров». Он призвал обращаться к производителям конкретных средств РЭБ по соответствующим вопросам.

Читайте также:

Появились кадры с российским роботом с комплексом РЭБ на позициях ВСУ

Губернатор Малков: ПВО и РЭБ подавили над Рязанской областью беспилотники

Начальник войск РЭБ: ВС РФ могут включать терминалы Starlink в список целей
#учёт
#кадры
#вс рф
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Германии рассказали, что происходит с ВСУ к западу от Авдеевки
Welt: ВСУ терпят крах и теряют позиции к северо-западу от Авдеевки
26 апреля 2024, 18:01

Фото: istockphoto/SergeyVButorin

Части Вооружённых сил Украины теряют позиции и по сути терпят крах к северо-западу от Авдеевки. Об этом заявил немецкий журналист Кристоф Ваннер.
В репортаже для телеканала Welt он отметил, что, хотя и нельзя сказать, что весь фронт полностью обрушен, но на некоторых участках линия фронта очень шаткая и это нельзя не признать. Немецкий репортёр отметил, что к северо-западу от Авдеевки российская армия неуклонно продвигается вперёд и ВСУ находятся под постоянным колоссальным давлением.

Говоря о ситуации в Очеретино, Ваннер назвал её катастрофической для украинских войск. Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов ранее сообщил, что ВСУ бежали из Очеретино, а российские военные заняли населённый пункт и водрузили в его центре триколор. Украинская сторона до сих пор не подтвердила информацию об оставлении Очеретино.

Читайте также:

ВС РФ обошли линию обороны ВСУ, на которой фотографировался Зеленский

Seznam zprávy: После бегства из Очеретино ВСУ стоит ждать новых прорывов ВС РФ

ВСУ ответили на обвинения в сдаче Очеретино
#военные
#армия
#всу
#владимир рогов
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Маме погибшего на СВО не выплатили миллионы «гробовых»
Мать погибшего на военной операции не получила деньги из-за отца в ВСУ
26 апреля 2024, 17:54

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Мать российского бойца, погибшего в ходе СВО, не может получить часть посмертных выплат на сына. Об этом сообщает РБК со ссылкой на депутата Госдумы от Свердловской области Максима Иванова.

Российский военный погиб в октябре 2022 года. Однако мать смогла добиться лишь половины положенных «гробовых» выплат от государства. В ДНР эту ситуацию объяснили так, что вторая часть денег полагается отцу погибшего военного, но мужчина участвует в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины. Этот факт в расчет не берется, заявила она.

«Самое главное — соблюсти букву закона», — сказала женщина.

Депутат Госдумы Максим Иванов с этим делом планирует обратиться в генпрокуратуру.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

На Украине сообщили о возвращении 140 тел военнослужащих ВСУ

Генсек НАТО призвал союзников быстрее начать поставки оружия Украине

В Польше раскрыли, что хотят уничтожить русские
#мужчина
#депутат
#днр
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Mash: Российские военные могут быть подопытными в американских биолабораториях на Украине
26 апреля 2024, 17:52

Фото: iStock.com/SeventyFour

Четверо российских военных могут находиться в биолаборатории США в украинском поселке Десятины в качестве подопытных.
Об этом пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на их сослуживцев, которые были освобождены из плена.

Возраст находящихся в биолабораториях россиян может составлять от 20 до 40 лет.

Как сообщалось ранее, «пациенты» в таких лабораториях могут подвергаются воздействию психотропных препаратов для изучения их воздействия на организм человека.

Эти исследования проводятся на базе больницы в Ивано-Франковской области. Компания Accu Reference Medical Lab (ARML), сеть частных американских исследовательских лабораторий, может быть причастно к исследованиям. В 2023 году одна из ее лабораторий была открыта в больнице планового лечения и реабилитации в поселке Делятин на Украине.

Читайте также:

Посольство РФ в Вашингтоне: США строят биолаборатории у российских границ

Кеннеди-младший признал наличие американских биолаборатории на Украине

США отремонтируют биолаборатории в постсоветских странах
#сша
#возраст
#больницы
#пациенты
#telegram
#посольство
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Украине сообщили о возвращении 140 тел военнослужащих ВСУ
26 апреля 2024, 17:06

Фото: istockphoto/rarrarorro

На Украине заявили о возвращении 140 тел бойцов ВСУ. Об этом сообщил координационный штаб по обращению с военнопленными Украины.

В республику были возвращены 112 тел военнослужащих, которые воевали на донецком направлении, 5 — на сумском, 20 — на луганском направлении, 2 — на запорожском, 1 — на херсонском направлении. Российская сторона об обмене телами не сообщала.

Ранее Россия и Украина произвели обмен телами военнослужащих 12 апреля. РФ вернула тела 23 военных. Украинская сторона, в свою очередь, вернула 99 тел бойцов ВСУ.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

«Роют окопы и боятся»: В Подполье рассказали о поведении иностранных наёмников

ВС РФ обошли линию обороны ВСУ, на которой фотографировался Зеленский

Подполье заявило о нескольких ударах в Николаевской области
#россия
#украина
#сво
#всу
#рф
#тела
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Генсек НАТО призвал союзников быстрее начать поставки оружия Украине
Столтенберг призвал союзников быстрее перейти к реальным поставкам оружия Киеву
26 апреля 2024, 17:01

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил необходимость ускорения процесса перехода от обещаний поддержки Украины к реальным поставкам вооружений.
Он отметил, что многие страны-члены альянса обновили свои обещания о помощи Украине и подчеркнул важность того, чтобы эти обязательства были реализованы как можно скорее, передает РИА Новости.

Кроме того, генсек НАТО призвал другие страны-члены альянса следовать примеру Германии, которая обещала поставить Украине батарею Пэтриот.

Читайте также:

Стало известно, чем генсек НАТО Столтенберг займётся на пенсии

Столтенберг: НАТО следует готовиться к затяжному конфликту на Украине

«Еще не поздно»: Столтенберг допустил новые поставки помощи Украине
#займ
#страны
#новости
#поставки
#нато
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Польше раскрыли, что хотят уничтожить русские
Польский генерал Скшипчак: российские военные уничтожат все аэродромы на Украине
26 апреля 2024, 16:40

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что ВС РФ поставили задачей уничтожить все аэродромы на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что русские обладают преимуществом в воздухе. По его словам, ВС РФ сильно ослабили противовоздушную оборону ВСУ. Генерал заявил, что у украинцев нет своих воздушных сил, которые способны противостоять российским ВКС. Русские собираются уничтожить все аэродромы Украины, чтобы самолетам, которые будут подарены ей, негде было базироваться, а после целью российских сил будет город Харьков и создание буферной зоны, заключил он.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее подполье сообщило об ударе по бойцам ВСУ в Черниговской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

На Западе заявили о панике из-за неожиданного шага России

«ВД»: Армия РФ ударила по зданию в Харькове с агентами СБУ и чешскими офицерами

ВС РФ разбомбили эшелон ВСУ с западной техники у Удачного
#армия
#сво
#всу
#вс рф
#Харьков
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Депутат назвал число тел бойцов СВО, которые удалось вернуть в Россию
Россия вернула тела 36 бойцов, участвовавших в спецоперации
26 апреля 2024, 16:38

Фото: istockphoto/Diy1

Россия вернула тела 36-ти военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил депутат Государственной думы РФ представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаил Саралиев.
Со своей стороны, Киев сообщил о возвращении 140 тел погибших солдат ВСУ. В ходе предыдущего обмена, который состоялся 12 апреля, в Россию были перевезены останки 23 бойцов, погибших в ходе СВО. Украине были переданы тела 99 военнослужащих, большая часть которых участвовала в боях под Донецком.

Ранее Саралиев прокомментировал идею обмена военнопленных по формуле «все на всех». По его мнению, такой обмен был бы неравноценным, так как в российском плену находится гораздо большее количество солдат, чем российских — в украинском. Парламентарий предложил обменять всех российских военнопленных на такое же количество украинских солдат, находящихся в российском плену.

Читайте также:

Российские военные хоронят тела иностранных наёмников, брошенные ВСУ

Семьи колумбийских наёмников не могут вернуть их тела с Украины

Марочко: Украинцы более месяца не эвакуируют тела убитых у Белогоровки
#сво
#всу
#киев
#солдат
#тела
#плен
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф