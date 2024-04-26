Шмыгаль: Ущерб в энергетике Украины не получается устранить

Фото: istockphoto/onlyyouqj
Ущерб, нанесенный энергетике Украины, не получается устранить, несмотря на проведение постоянных ремонтных работ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, повреждения нельзя восстановить за несколько недель или даже месяцев. Мы работаем над альтернативами, отметил он. Украинская компания «Укрэнерго» несколько раз обращалась за аварийной помощью из Европы. В энергосистеме сохраняется серьезный дефицит. Он призвал украинское население экономить электроэнергию.
Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль попытался запугать американское правительство третьей мировой войной. По его словам, такой исход возможен, если США не окажут Украине финансовую и военную поддержку в объёме, необходимом для противостояния с Россией. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Премьер-министр Украины Шмыгаль призвал Запад защитить российские города
Шмыгаль: Киев выполнил 77% реформ по соглашению об ассоциации с Евросоюзом
Шмыгаль: США дали Киеву гарантии по конфискации российских активов
Дарья Осипова