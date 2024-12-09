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Командир взвода БПЛА группировки войск «Запад» и один из самых успешных операторов БПЛА лейтенант Максим Поташев рассказал, что на церемонии вручения «Золотой Звезды» Героя Российской Федерации, которую военный получил из рук президента РФ Владимира Путина, он испытывал гораздо больше страха, чем на передовой. Об этом информирует РИА Новости.
По словам солдата, он даже не подозревал, что его выдвинули на звание Героя России. Военный отметил, что каждый день выполнял свои обязанности, что позволяло добиваться результатов. Он также добавил, что практически всегда находился на передовой и работал круглосуточно.
По словам лейтенанта, он изначально не осознавал, какую высокую награду ему собираются вручить и что это сделает лично президент. Боец отметил, что во время самой церемонии испытывал сильное волнение.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее стало известно, что военнослужащий группировки войск «Центр» гвардии подполковник, Герой России Владимир Тесло сыграл ключевую роль в захвате пяти опорных пунктов ВСУ и ликвидации до 50 украинских бойцов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Мне сказали уже ближе к тому, когда мне надо было прибыть в Кремль, восемь дней, мне сказали — все, тебя награждают Героем России. Я такой подумал, как Героем России? Передовая же, куда я уеду?», — рассказал Поташев.
По словам лейтенанта, он изначально не осознавал, какую высокую награду ему собираются вручить и что это сделает лично президент. Боец отметил, что во время самой церемонии испытывал сильное волнение.
«Мне очень было страшно. Мне было страшнее там, чем на передке. У меня потели руки, потели ноги. Я сам не понимал, что происходит», — поделился солдат.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее стало известно, что военнослужащий группировки войск «Центр» гвардии подполковник, Герой России Владимир Тесло сыграл ключевую роль в захвате пяти опорных пунктов ВСУ и ликвидации до 50 украинских бойцов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова