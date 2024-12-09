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«Страшнее, чем на передовой»: Герой России рассказал о церемонии награждения в Кремле

Боец Поташев: на церемонии награждения было страшнее, чем на передовой
Фото: iStock/Prostock-Studio

Фото: iStock/Prostock-Studio

Командир взвода БПЛА группировки войск «‎Запад» и один из самых успешных операторов БПЛА лейтенант Максим Поташев рассказал, что на церемонии вручения «Золотой Звезды» Героя Российской Федерации, которую военный получил из рук президента РФ Владимира Путина, он испытывал гораздо больше страха, чем на передовой. Об этом информирует РИА Новости.
По словам солдата, он даже не подозревал, что его выдвинули на звание Героя России. Военный отметил, что каждый день выполнял свои обязанности, что позволяло добиваться результатов. Он также добавил, что практически всегда находился на передовой и работал круглосуточно.

«Мне сказали уже ближе к тому, когда мне надо было прибыть в Кремль, восемь дней, мне сказали — все, тебя награждают Героем России. Я такой подумал, как Героем России? Передовая же, куда я уеду?», — рассказал Поташев.



По словам лейтенанта, он изначально не осознавал, какую высокую награду ему собираются вручить и что это сделает лично президент. Боец отметил, что во время самой церемонии испытывал сильное волнение.

«Мне очень было страшно. Мне было страшнее там, чем на передке. У меня потели руки, потели ноги. Я сам не понимал, что происходит», — поделился солдат.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее стало известно, что военнослужащий группировки войск «Центр» гвардии подполковник, Герой России Владимир Тесло сыграл ключевую роль в захвате пяти опорных пунктов ВСУ и ликвидации до 50 украинских бойцов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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ПВО Ростовской области ликвидировала три БПЛА за ночь
09 декабря 2024, 06:27

Фото: istockphoto/Oselote

Минувшей ночью в Ростовской области средствами ПВО были уничтожены три беспилотника. Два дрона сбили в районе Миллерово, третий — неподалеку от Каменска.
Пострадавших в результате инцидента нет. Оперативные службы уточняют возможные последствия на земле, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

На месте продолжаются работы по проверке территории.

Также этой ночью система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, сбив несколько воздушных целей.

«Радио 1» уже сообщало утром 9 декабря, что российский вертолет ликвидировал опорный пункт ВСУ в Курской области.

Ранее стало известно, что украинские военные удерживали супружескую пару на Кураховском направлении в подвале более суток, подозревая их в передаче информации российским войскам.

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«В туалет под дулом»: ​ВСУ ​30 часов держали мирных жителей в подвале
ВСУ удерживали семейную пару в плену 30 часов, обвиняя в предательстве
09 декабря 2024, 05:41

Фото: iStock/Tomas Ragina

Украинские военные удерживали супружескую пару на Кураховском направлении в подвале более суток, подозревая их в передаче информации российским войскам.
ТАСС передает, что подробности рассказала Наталья Канашка в видеоинтервью, опубликованном Минобороны РФ.

По словам женщины, 30-часовой плен начался после того, как пара вернулась домой за вещами. В их разбитой комнате находились вооруженные украинские солдаты, которые обвинили их в предательстве.

Супругов обыскали, подозревая, что у них есть маячки для передачи данных. Их постоянно держали под прицелом, не давая почувствовать себя в безопасности.

«Они думали, что мы сдаем их позиции, обыскали нас — якобы на нас маячки какие-то. Очень страшно: не знала, что думать, то ли нас убьют, то ли мы останемся живы. Всю ночь нас продержали под автоматом, в туалет выводили под автоматом. Они говорили, что мы сдаем их позиции, мы предатели, мы пришли и привели российскую армию», — объяснила женщина.
После допросов и обысков военные покинули дом, однако заперли супругов в подвале, перекрыв выход тяжелым холодильником. Пара смогла выбраться самостоятельно только спустя некоторое время.

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#военные
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Российский вертолет ликвидировал опорный пункт ВСУ в Курской области
Минобороны: вертолет Ми-28НМ уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области
09 декабря 2024, 05:19

Фото: iStock/vadimrysev

Российский вертолет Ми-28НМ уничтожил опорный пункт ВСУ в приграничном районе Курской области.
В Минобороны РФ сообщили РИА Новости, что экипаж выполнил задачу с использованием авиационных ракет по координатам, переданным авиационным наводчиком. Цель, включая личный состав противника, была ликвидирована.

«Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области», — сообщили в Минобороны.
Удар поддержал действия сухопутных войск. После выполнения задачи экипаж вертолета провел маневры на малой высоте, применяя тепловые ловушки для защиты от возможных атак с использованием ПЗРК.

Уничтожение цели подтвердил авиационный наводчик.

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#минобороны рф
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#всу
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Минобороны РФ рассказало о подвигах Героя РФ Владимира Тесло
09 декабря 2024, 05:15

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Военнослужащий группировки войск «Центр» гвардии подполковник, Герой России Владимир Тесло сыграл ключевую роль в захвате пяти опорных пунктов ВСУ и ликвидации до 50 украинских бойцов. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ ко Дню Героев Отечества.
С июля по ноябрь 2023 года штурмовые группы под командованием Тесло провели наступление на тактически важный лесной массив, где находились до 100 противников. За два часа ожесточенного боя были захвачены пять опорных пунктов, ликвидированы 50 бойцов ВСУ и взяты в плен восемь человек. Тесло лично руководил действиями штурмовых групп, обеспечив закрепление на окраинах леса.

В ноябре 2023 года Владимир Тесло руководил еще одной операцией, в ходе которой были захвачены два укрепленных пункта противника и взяты в плен двое украинских военных.

«Благодаря проявленному мужеству и отваге всего личного состава боевая задача была выполнена, было захвачено два опорных пункта противника и взято в плен два военнослужащих ВСУ», — сообщили в Минобороны.
Последующее сражение за мощный укрепленный опорник ВСУ с пулеметными точками длилось пять часов и завершилось успехом благодаря грамотному руководству офицера.

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#минобороны рф
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ПВО в Белгородском районе успешно сбила несколько воздушных целей
09 декабря 2024, 03:58

Фото: istockphoto/NatureNow

Ночью система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, сбив несколько воздушных целей, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
Информация о пострадавших или серьезных разрушениях отсутствует. Оперативные и аварийные службы продолжают работу, а в дневное время запланирован обход для проверки домов.

Сигнал «Ракетная опасность» был объявлен в регионе, и местных жителей попросили укрыться в подвалах. Военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил своем в Telegram-канале, что в небе над Белгородом прозвучало более десяти взрывов.

Тревога продлилась около получаса и была снята в 3:34.

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Херсонский губернатор назвал удары ВСУ по гражданским «бесчеловечной агонией»
Сальдо заявил, что удары ВСУ по гражданским объектам — это бесчеловечная агония
09 декабря 2024, 03:38

Фото: istockphoto/Diy13

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал удары Вооруженных сил Украины по гражданским объектам и мирным жителям проявлением бесчеловечности.
В беседе с РИА Новости он отметил, что украинские военные стали чаще атаковать машины скорой помощи, рынки и магазины. По мнению губернатора, эти действия направлены на создание страха среди населения, однако люди не поддаются этим попыткам.

Сальдо также подчеркнул, что подобная активность демонстрирует переход украинской армии от противостояния с военными к атакам на гражданских. Он охарактеризовал происходящее как агонию, в которой человеческая жизнь перестала иметь значение для украинских войск.

«Это говорит о какой-то — знаете, уже сложно мне даже назвать. Это бесчеловечная агония», — признался он.
Губернатор добавил, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, жители региона продолжают сохранять спокойствие и решимость не поддаваться давлению.

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«Кладбища растут»: депутат Рады раскритиковала мобилизацию на Украине
Депутат Скороход: из 98 мобилизованных в селе украинцев выжили только двое
09 декабря 2024, 03:10

Фото: istockphoto/IherPhoto

Депутат Верховной Рады Анна Скороход в интервью на YouTube-канале «ЛАНА ТУТ!» выразила обеспокоенность ситуацией с мобилизацией в Украине и ростом количества погибших. Она отметила, что кладбища в стране продолжают расширяться, а в одном из сел Украины из 98 мобилизованных людей живы остались только двое.
«Вы на кладбище давно были? Я тоже часто бываю. И оно растет, растет и растет», — отметила депутат.
Скороход также указала на проблему коррупции, связанной с заработками на военных действиях, и предположила, что корень проблемы может быть именно в этом, а не в необходимости увеличивать мобилизацию.

К тому же, по мнению Скороход, скоро не останется людей, которых можно посылать на фронт. А видеть гибель молодых еще тяжелее, чем взрослых.

Ранее «Радио 1» писало о том, что в Киеве прошёл митинг с требованиями о демобилизации и установлении четких сроков службы. Толпа родственников военнослужащих украинской армии провели акцию протеста на площади Независимости. Подробнее читайте в нашем материале.

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Взрывы прогремели в Ивано-Франковской области на фоне воздушной тревоги
09 декабря 2024, 01:46

Фото: istockphoto/Oleksiy Samsonov

В Ивано-Франковской области Украины прозвучали взрывы во время воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН, ссылаясь на данные мониторинговых ресурсов.
Сигнал тревоги в регионе был объявлен с 00:33 мск, согласно информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.

«Ивано-Франковская область - взрывы», — передает Telegram-канал ТСН.
По данным РИА Новости, воздушная тревога также охватила Черновецкую, Тернопольскую, Хмельницкую, Ровненскую, Киевскую, Черниговскую, Полтавскую, Сумскую, Днепропетровскую и Харьковскую области.

Ранее «Радио 1» передавало, что в Горловке на автомобиль православного священника протоиерея Василия Туренко была совершена атака с использованием дрона-камикадзе.

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#онлайн
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#сво
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«Жесткий ответ»: Трамп одним поступком унизил Зеленского
Депутат Дубинский: после встречи в Париже Трамп унизил Зеленского
09 декабря 2024, 01:27

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Трамп публично унизил Зеленского, оценив потери украинской армии на СВО в 400 тысяч человек после их встречи в Париже. Так считает депутат Верховной рады Александр Дубинский. Он назвал это «жестким ответом» американского лидера, подчеркнув, что такие заявления разрушают остатки авторитета главы киевского режима.
По мнению Дубинского, предложение Трампа обратиться к Китаю за помощью в урегулировании конфликта стало еще большим ударом для Зеленского.

«Большего унижения придумать сложно, ведь буквально недавно, по указанию Блинкена, Зеленский назвал Китай и Бразилию российскими прокси, критиковал их план», — указал Дубинский.
Сама встреча Зеленского с Трампом и Макроном в Париже прошла в рамках церемонии открытия собора Парижской Богоматери. По данным AFP, она продлилась всего 35 минут. После этого Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social комментарий, где назвал потери ВСУ катастрофическими и указал на Китай как возможного посредника в решении конфликта.

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