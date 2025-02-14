Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Появились кадры прилета Александра Винника из США в Россию

Появились кадры прилета Александра Винника из США в Россию

Кадры прилета Винника из США в РФ

Российский киберпреступник Александр Винник вернулся на родину после обмена на американского гражданина Марка Фогеля, осужденного в России за контрабанду наркотиков.
Винник, родившийся 16 августа 1979 года в Кургане, начал свою карьеру в интернете, участвуя в создании одного из первых российских сайтов о праздниках. В 2011 году он стал одним из основателей криптовалютной биржи ВТС-Е, которая вскоре привлекла внимание правоохранительных органов.

«Криптовалютный король» и учитель-контрабандист: кто такие Александр Винник и Марк Фогель, за что их задержали в России и США
«Криптовалютный король» и учитель-контрабандист: кто такие Александр Винник и Марк Фогель, за что их задержали в России и США



В 2016 году биржа была заблокирована, а Винник оказался в центре международных расследований. В 2017 году он был арестован в Греции по запросу США, где ему предъявили обвинения в кибермошенничестве, похищении личных данных и взломе японской биржи Mt.Gox. Кроме того, Россия выдвинула против него обвинения в мошенничестве, а Франция обвинила его в отмывании денег и вымогательстве через вирус Locky.

После нескольких лет в тюрьмах Франции и США, Винник пытался добиться экстрадиции в Россию. В 2020 году он был осужден во Франции на пять лет тюремного заключения и штраф в €100 тыс. В 2022 году его перевели в США, где он оказался в тюрьме Сан-Франциско.

В 2024 году Винник признал свою вину и заключил сделку с прокуратурой, что стало возможным условием для его обмена. В 2025 году стало известно о планах обмена Винника на Марка Фогеля. Прекращение уголовного дела против него стало важным шагом для реализации этой сделки.

Читайте также:

Суд РФ оставил приговор экс-дипломата США за контрабанду наркотиков без изменений

В Москве возбудили дело против мужчины, который добавил ртуть в пищу знакомому

«Ликвидированы»: Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на железнодорожном вокзале в Пскове
#суд
#приговор
#сша
#россия
#сделки
#биржа
Появились кадры вылета Марка Фогеля из России в США
14 февраля 2025, 09:35

11 февраля 2025 года американский преподаватель Марк Фогель был освобожден из российской колонии в результате обмена с Александром Винником.
Вылетев из России, Фогель вернулся на родину после почти трехлетнего задержания, начавшегося с его ареста в аэропорту Шереметьево в 2021 году.

«Криптовалютный король» и учитель-контрабандист: кто такие Александр Винник и Марк Фогель, за что их задержали в России и США
«Криптовалютный король» и учитель-контрабандист: кто такие Александр Винник и Марк Фогель, за что их задержали в России и США

Фогель, родившийся в Пенсильвании и работавший в Англо-американской школе в Москве, был задержан с наркотиками, которые, по его словам, были назначены врачом для лечения. Однако российские власти сочли, что он использовал свой дипломатический статус для контрабанды наркотиков с целью распространения на территории страны. В 2022 году Химкинский городской суд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.

Несмотря на признание вины и отсутствие попыток оспорить обвинения, американские власти начали активные действия по его освобождению в 2024 году, признав задержание Фогеля неправомерным. Обмен с Винником стал возможностью для его возвращения домой.

Читайте также:

Суд РФ оставил приговор экс-дипломата США за контрабанду наркотиков без изменений

В Москве возбудили дело против мужчины, который добавил ртуть в пищу знакомому

«Ликвидированы»: Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на железнодорожном вокзале в Пскове
#суд
#приговор
#сша
#дело
#мужчины
#сотрудники
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Трамп хочет договориться с РФ и КНР о снижении военной эскалации
14 февраля 2025, 03:39

Фото: iStock/Albert_Karimov

По словам президента США Дональда Трампа, он рассчитывает договориться о снижении военной эскалации с Россией и Китаем. Об этом американский глава сказал журналистам в Белом доме.
«Я собираюсь встретиться с Китаем и собираюсь встретиться с Россией, и мы увидим, сможем ли снизить военную эскалацию», — поделился Трамп.

Американский президент отметил, что в особенности он рассчитывает на снижение военной эскалации в ядерной сфере. По его словам, КНР и РФ тратят все большие деньги на укрепление своего военного потенциала, тогда как эти средства можно было бы направить для лучшей цели. Трамп считает, что израсходовать бюджет в таких количествах на военную сферу не имеет смысла.

Читайте также:

Президент США Трамп заявил о смерти БРИКС

Канцлер Шольц призвал ввести в ФРГ режим ЧП на фоне заявлений США по Украине

Келлог: перешедшие к РФ экс-территории Украины зафиксируют в мирном соглашении
#сша
#деньги
#президент
#бюджет
#рф
#трамп
#китай
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Освобожденный в США Винник находится дома и пока не видел детей
14 февраля 2025, 02:13

Фото: iStock/Sven Loeffler

Освобожденный в США и прибывший в Россию Александр Винник уже находится дома, но пока не видел своих детей. Этим он поделился с РИА Новости.
«Я уже дома, с семьей. Я еще не верю в это», — рассказал агентству россиянин.

Напомним, что самолет, на борту которого находился Винник, приземлился во Внуково в четверг вечером. Александра отпустили в обмен на освобождение американца Марка Фогеля.

Винник отметил, что в страну он возвращался через Польшу. Также он поблагодарил президента России Владимира Путина, Министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, американского главу Дональда Трампа и адвокатов, которые посодействовали его освобождению.

Дело Александра Винника продолжается с 25 июля 2017 года. Он был задержан в Греции во время отдыха со своей семьей. Россиянина отправили в США, где ему представили обвинение в управлении биржей криптовалют BTC-e. Американское правосудие заявило, что с помощью нее осуществлялись хакерские атаки и торговля наркотиками. Также в деле фигурировали случаи коррупции. Виннику грозило до 10 лет лишения свободы.

Читайте также:

Президент США Трамп заявил о смерти БРИКС

Лаврова поразило «оцепенение» мира после диалога Путина и Трампа

Жириновский предвидел встречу Путина и Трампа
#самолет
#сша
#дело
#внуково
#президент
#обвинение
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Президент США Трамп заявил о смерти БРИКС
Трамп: БРИКС умер после моих угроз о введении пошлин
14 февраля 2025, 00:25

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Никита Шохов)

По словам президента США Дональда Трампа, БРИКС умер после его угроз о введении 100% пошлин на фоне новостей о создании организацией новой валюты для отказа от доллара. Об этом глава Штатов заявил журналистам в Белом доме.
«Я сказал им: если они хотят играть в игры с долларом, то я введу стопроцентные тарифы против них всех, и тогда они сказали, что мы умоляем вас этого не делать. БРИКС в общем-то умер», — сказал Трамп на пресс-конференции.

Также американский президент заявил, что будет вводить пошлины в отношении «тех, кто плохо себя ведет». При этом саму цель создания БРИКС Трамп охарактеризовал как: «мутную и нехорошую».

Напомним, что ранее страны БРИКС рассматривали вариант о полном отказе от доллара. Для этого государства планировали создать новую валюту.

Читайте также:

Flightradar: самолет ВВС США совершил посадку в московском аэропорту Внуково

Лаврова поразило «оцепенение» мира после диалога Путина и Трампа

Стало известно потенциальное место встречи Дональда Трампа и Владимира Путина
#сша
#президент
#страны
#тарифы
#трамп
#брикс
#валюта
#доллар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Flightradar: самолет ВВС США совершил посадку в московском аэропорту Внуково
13 февраля 2025, 23:53

Фото: iStock/Sitikka

Самолет военно-воздушных сил США совершил посадку в московском аэропорту Внуково. Об этом сообщает сервис FlightRadar 24.
«Пассажирский борт ВВС США C-37B VIP совершил посадку в Москве», — говорится в сообщении сервиса отслеживания полетов.

Ранее telegram-канал «Военный обозреватель» рассказывал о пересечении границы РФ самолетом ВВС США Gulfstream C-37B ВВС. Судно вылетело с авиабазы Кэмп-Спрингс, после сел в Роттердаме, а уже следом направился в сторону РФ. Отмечается, что самолет прибыл в Россию в рамках сделки по обмену Александра Винника.

Читайте также:

Лаврова поразило «оцепенение» мира после диалога Путина и Трампа

«Пути расходятся»: В Европе считают важным совсем не то, о чём говорят в США

«Не очень приятно»: Зеленский прокомментировал беседу Путина и Трампа
#самолет
#сша
#судно
#сделки
#рф
#плен
Следите за нашими новостями
в удобном формате