Появились кадры прилета Александра Винника из США в Россию

Кадры прилета Винника из США в РФ
Российский киберпреступник Александр Винник вернулся на родину после обмена на американского гражданина Марка Фогеля, осужденного в России за контрабанду наркотиков.
Винник, родившийся 16 августа 1979 года в Кургане, начал свою карьеру в интернете, участвуя в создании одного из первых российских сайтов о праздниках. В 2011 году он стал одним из основателей криптовалютной биржи ВТС-Е, которая вскоре привлекла внимание правоохранительных органов.
В 2016 году биржа была заблокирована, а Винник оказался в центре международных расследований. В 2017 году он был арестован в Греции по запросу США, где ему предъявили обвинения в кибермошенничестве, похищении личных данных и взломе японской биржи Mt.Gox. Кроме того, Россия выдвинула против него обвинения в мошенничестве, а Франция обвинила его в отмывании денег и вымогательстве через вирус Locky.
После нескольких лет в тюрьмах Франции и США, Винник пытался добиться экстрадиции в Россию. В 2020 году он был осужден во Франции на пять лет тюремного заключения и штраф в €100 тыс. В 2022 году его перевели в США, где он оказался в тюрьме Сан-Франциско.
В 2024 году Винник признал свою вину и заключил сделку с прокуратурой, что стало возможным условием для его обмена. В 2025 году стало известно о планах обмена Винника на Марка Фогеля. Прекращение уголовного дела против него стало важным шагом для реализации этой сделки.
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В 2016 году биржа была заблокирована, а Винник оказался в центре международных расследований. В 2017 году он был арестован в Греции по запросу США, где ему предъявили обвинения в кибермошенничестве, похищении личных данных и взломе японской биржи Mt.Gox. Кроме того, Россия выдвинула против него обвинения в мошенничестве, а Франция обвинила его в отмывании денег и вымогательстве через вирус Locky.
После нескольких лет в тюрьмах Франции и США, Винник пытался добиться экстрадиции в Россию. В 2020 году он был осужден во Франции на пять лет тюремного заключения и штраф в €100 тыс. В 2022 году его перевели в США, где он оказался в тюрьме Сан-Франциско.
В 2024 году Винник признал свою вину и заключил сделку с прокуратурой, что стало возможным условием для его обмена. В 2025 году стало известно о планах обмена Винника на Марка Фогеля. Прекращение уголовного дела против него стало важным шагом для реализации этой сделки.
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Дарья Осипова