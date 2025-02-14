Появились кадры вылета Марка Фогеля из России в США

Кадры вылета Марка Фогеля из РФ в США
11 февраля 2025 года американский преподаватель Марк Фогель был освобожден из российской колонии в результате обмена с Александром Винником.
Вылетев из России, Фогель вернулся на родину после почти трехлетнего задержания, начавшегося с его ареста в аэропорту Шереметьево в 2021 году.
Фогель, родившийся в Пенсильвании и работавший в Англо-американской школе в Москве, был задержан с наркотиками, которые, по его словам, были назначены врачом для лечения. Однако российские власти сочли, что он использовал свой дипломатический статус для контрабанды наркотиков с целью распространения на территории страны. В 2022 году Химкинский городской суд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.
Несмотря на признание вины и отсутствие попыток оспорить обвинения, американские власти начали активные действия по его освобождению в 2024 году, признав задержание Фогеля неправомерным. Обмен с Винником стал возможностью для его возвращения домой.
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Фогель, родившийся в Пенсильвании и работавший в Англо-американской школе в Москве, был задержан с наркотиками, которые, по его словам, были назначены врачом для лечения. Однако российские власти сочли, что он использовал свой дипломатический статус для контрабанды наркотиков с целью распространения на территории страны. В 2022 году Химкинский городской суд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.
Несмотря на признание вины и отсутствие попыток оспорить обвинения, американские власти начали активные действия по его освобождению в 2024 году, признав задержание Фогеля неправомерным. Обмен с Винником стал возможностью для его возвращения домой.
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Дарья Осипова