Появились новые подробности о вилле Зеленского в Италии

Виллу Зеленского в Италии больше не пытаются продать
Владимир Зеленский

Вилла Владимира Зеленского, расположенная в живописном итальянском городе Форте-дей-Марми, не выставлена на продажу и в настоящее время пустует. Об этом сообщила РИА Новости сотрудница местного риелторского агентства, пожелавшая не называть имени.



Женщина, пожелавшая остаться анонимной, подтвердила информацию, что дом не доступен для продажи и не арендуется.

Ранее особняк действительно был на рынке, однако сейчас его судьба остается неопределенной. Местные агентства недвижимости предлагают аналогичные объекты за сумму от 3,5 до 4 миллионов евро, но вилла Зеленского продолжает оставаться в тени. Интригующие подробности о том, когда именно она была снята с продажи и почему никто не живет в этом элитном доме, остаются без ответа.

Ранее появилась информация о приобретении Владимиром Зеленским виллы, некогда принадлежавшей Адольфу Гитлеру. Эта резонансная сделка касается знаменитого Кельштайнхауса, более известного как «Орлиное гнездо», расположенного на живописной горной вершине в Верхней Баварии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Дарья Осипова

