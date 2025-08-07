Появились новые подробности о вилле Зеленского в Италии
Вилла Владимира Зеленского, расположенная в живописном итальянском городе Форте-дей-Марми, не выставлена на продажу и в настоящее время пустует. Об этом сообщила РИА Новости сотрудница местного риелторского агентства, пожелавшая не называть имени.
Женщина, пожелавшая остаться анонимной, подтвердила информацию, что дом не доступен для продажи и не арендуется.
Ранее особняк действительно был на рынке, однако сейчас его судьба остается неопределенной. Местные агентства недвижимости предлагают аналогичные объекты за сумму от 3,5 до 4 миллионов евро, но вилла Зеленского продолжает оставаться в тени. Интригующие подробности о том, когда именно она была снята с продажи и почему никто не живет в этом элитном доме, остаются без ответа.
Ранее появилась информация о приобретении Владимиром Зеленским виллы, некогда принадлежавшей Адольфу Гитлеру. Эта резонансная сделка касается знаменитого Кельштайнхауса, более известного как «Орлиное гнездо», расположенного на живописной горной вершине в Верхней Баварии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
