Появились новые подробности о вилле Зеленского в Италии

07 августа 2025, 07:21

Виллу Зеленского в Италии больше не пытаются продать

Владимир Зеленский

Вилла Владимира Зеленского, расположенная в живописном итальянском городе Форте-дей-Марми, не выставлена на продажу и в настоящее время пустует. Об этом сообщила РИА Новости сотрудница местного риелторского агентства, пожелавшая не называть имени.