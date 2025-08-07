Трамп решил ввести 100-процентные пошлины на ввозимые в США чипы и полупроводники
Трамп объявил о введении стопроцентных пошлин на ввозимые в США чипы и полупроводники
Администрация США планирует ввести импортные пошлины в размере около 100% на микросхемы и полупроводники. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время своего выступления в Белом доме.
Трамп добавил, что компании, которые разместят производство соответствующего оборудования на территории Соединенных Штатов, будут освобождены от уплаты этих пошлин.
«Иными словами, мы введем примерно 100-процентные пошлины на микросхемы и полупроводники. Но если вы строите (производство) в Соединенных Штатах, вы не должны будете платить», — указал он.Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина вряд ли пройдет на следующей неделе из-за организационных сложностей и необходимости предварительных переговоров. При этом сам Трамп желает побыстрее встретиться с российским коллегой.