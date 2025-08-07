Трамп решил ввести 100-процентные пошлины на ввозимые в США чипы и полупроводники

07 августа 2025, 01:12

Трамп объявил о введении стопроцентных пошлин на ввозимые в США чипы и полупроводники

Фото: iStock/rarrarorro

Администрация США планирует ввести импортные пошлины в размере около 100% на микросхемы и полупроводники. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время своего выступления в Белом доме.





Трамп добавил, что компании, которые разместят производство соответствующего оборудования на территории Соединенных Штатов, будут освобождены от уплаты этих пошлин.





«Иными словами, мы введем примерно 100-процентные пошлины на микросхемы и полупроводники. Но если вы строите (производство) в Соединенных Штатах, вы не должны будете платить», — указал он.