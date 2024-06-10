Фото: iStock/Oleksii Liskonih
Солдаты ВС РФ развернули российский флаг в центре ранее взятого под контроль села Рыжевка в Сумской области Украины. Об этом пишет Telegram-канале «Воевода вещает».
На кадрах видно, как российский военный держит в руках флаг, а также видны таблички государственных учреждений Рыжевки — местного сельского совета и библиотеки. Когда именно были сняты кадры, не уточняется.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Российские войска освободили село Рыжевка недалеко от границы Сумской и Курской областей. По его словам, операция по освобождению села длилась 3 дня. Он выразил надежду, что «другие территории, которые временно находятся под гнетом укрофашистских и натовских формирований», будут освобождены.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Российские войска освободили село Рыжевка недалеко от границы Сумской и Курской областей. По его словам, операция по освобождению села длилась 3 дня. Он выразил надежду, что «другие территории, которые временно находятся под гнетом укрофашистских и натовских формирований», будут освобождены.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова