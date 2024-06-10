В ДНР рассказали об интенсивном наступлении ВС РФ на авдеевском направлении

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Наиболее интенсивное продвижение военных РФ происходит на авдеевском участке фронта. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин, пишет ТАСС.
«Где сейчас мы видим наиболее интенсивное продвижение — это, безусловно, авдеевское направление», — сказал он.
Пушилин напомнил, что на днях были освобождены населенные пункты Уманское, Нетайлово и констатировал общее улучшение позиций сил РФ на очеретинском участке фронта. Он отметил, что российские солдаты имеют успехи в районе Часова Яра.
Ранее сообщалось, что экипажи самоходно-артиллерийского дивизиона Ивановского соединения ВДВ уничтожают живую силу и технику подразделений ВСУ, которые пытаются прорвать оборону российских военных под Часовым Яром. Экипажи самоходных орудий «Нона-С» ведут стрельбу по навесной траектории с закрытых огневых позиций, поражая пикапы, которые перевозят личный состав противника для ротации.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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