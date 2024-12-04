Познер: интервью Сергея Лаврова Такеру Карлсону — хороший знак

Владимир Познер (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
Советский и российский журналист, телеведущий Владимир Познер заявил, что интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону — это хороший знак, передал Телеграм-канал Радиоточка «НСН».
Владимир Познер обратил внимание, что политики подобного уровня, как Сергей Лавров, не дают интервью просто так. Российский журналист полагает, что в таких случаях они преследуют определенные цели.
Владимир Познер отметил, что у американских СМИ кризис свободы слова. Они транслируют лишь одну точку зрения относительно Российской Федерации и специальной военной операции на Украине. Российский журналист считает, что у Такера Карлсона есть собственная точка зрения, которой он придерживается.
Ранее украинская журналистка Диана Панченко на странице в своей социальной сети сообщила, что Владимир Зеленский боится давать интервью Такеру Карлсону.
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«Они понимают, почему они дают интервью данному журналисту. Поэтому я бы сказал, что да, это хороший знак», — подчеркнул телеведущий.
Владимир Познер отметил, что у американских СМИ кризис свободы слова. Они транслируют лишь одну точку зрения относительно Российской Федерации и специальной военной операции на Украине. Российский журналист считает, что у Такера Карлсона есть собственная точка зрения, которой он придерживается.
Ранее украинская журналистка Диана Панченко на странице в своей социальной сети сообщила, что Владимир Зеленский боится давать интервью Такеру Карлсону.
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Ольга Енгалычева