Правительство Словакии получило конверт с пулей, адресованный премьер-министру Фицо

Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина
Канцелярия правительства Словакии получила конверт на имя премьер-министра страны Роберта Фицо, в котором лежала пуля. Об этом сообщает портал Plus 7 dní.
Отмечается, что канцелярия во время проверки почты, предназначенной Фицо, наткнулась на конверт, который привлёк внимание сотрудников. Проверив его на рентгене, они обнаружили, что внутри лежит патрон.
В настоящее время этим инцидентом занимается полиция.
Напомним, что 15 мая этого года на Фицо было совершено покушение. Неизвестный выстрелил в него на выездном заседании правительства Словакии в городе Гандлова. Премьер был ранен и длительное время проходил лечение. Полицейским удалось оперативно установить личность стрелка. Им оказался писатель Юрай Цинтула, которого отправили в СИЗО.
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В настоящее время этим инцидентом занимается полиция.
Напомним, что 15 мая этого года на Фицо было совершено покушение. Неизвестный выстрелил в него на выездном заседании правительства Словакии в городе Гандлова. Премьер был ранен и длительное время проходил лечение. Полицейским удалось оперативно установить личность стрелка. Им оказался писатель Юрай Цинтула, которого отправили в СИЗО.
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Анастасия Чинкова