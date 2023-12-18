Правящая коалиция Сербии лидирует на парламентских выборах с 47,1%

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На парламентских выборах в Сербии лидирует правящая коалиция «Александр Вучич — Сербия не должна останавливаться». По словам премьер-министра Аны Брнабич, её результат после обработки половины бюллетеней превысил 47%.
«После 50% обработанных бюллетеней на избирательных пунктах, где могут быть ещё минимальные изменения, я хотела бы сообщить гражданам Сербии, что наша коалиция «Сербия не должна останавливаться» на этот момент, то есть на 50% обработанных результатов, получает 47,1%», — цитирует ТАСС слова сербского премьера.
На 18:00 (20:00 мск) явка на выборах в Сербии составила 51,93%. Уточняется, что в стране работало более восьми тысяч избирательных участков.
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