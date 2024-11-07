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Правящая коалиция в Германии прекратила работу

Вице-канцлер Германии Хабек объявил о распаде коалиции «Светофор»
Фото: iStock/macky_ch

Фото: iStock/macky_ch

Вице-канцлер Германии и министр экономики и защиты климата Роберт Хабек, представляющий партию «Зеленых», заявил о распаде правящей коалиции, известной как «Светофор» из-за цветовой символики партий.
В коалицию входили Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), «Зеленые» и Свободная демократическая партия (СвДП).

«Это особенный день, завершающийся распадом правительства «Светофора». Мы теперь быстро откроем путь для упорядоченного проведения новых выборов», — отметил Хабек в беседе с журналистами в Берлине.


Он подчеркнул, что новый путь для упорядоченного проведения выборов позволит стране перейти к следующему политическому этапу.

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#выборы
Власти Украины усилили меры по мобилизации — разрешено проникновение в жилье
Депутат Дмитрук: украинские военкоматы смогут заходить в дома призывников и ломать двери
07 ноября 2024, 00:04

Фото: iStock/LuckyBusiness

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук сообщил, что сотрудники военкоматов на Украине теперь могут проникать в частное жилье для поиска военнообязанных.
По его словам, разрешение касается доступа в квартиры, дома, предприятия и любой другой частной собственности.

Дмитрук утверждает, что власти дали добро на «ломать двери» при необходимости. Ограничений нет.

«Дети, инвалиды, пенсионеры — на всех плевать», — заключает депутат.
С начала всеобщей мобилизации на Украине в феврале 2022 года власти ужесточили меры, чтобы предотвратить уклонение мужчин призывного возраста от службы.

В мае 2024 года в силу вступил закон, позволяющий призвать дополнительные сотни тысяч граждан в армию. Украинское правительство также усилило ограничения для уклонистов, в то время как многие мужчины пытаются покинуть страну, несмотря на риск.

Украинские власти пока не дали официальных комментариев на это заявление.

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Более половины жителей Пуэрто-Рико выступили за присоединение к США
Nuevo Dia: В Пуэрто-Рико проголосовали за присоединение к США на правах штата
06 ноября 2024, 23:49

Фото: istock / rarrarorro

Более половины жителей Пуэрто-Рико, который официально считается зависимой от Соединённых Штатов территорией, отдали голос за полноценное вступление в состав Америки на референдуме о статусе страны. Об этом информирует газета El Nuevo Dia.
За вступление проголосовали 56,82% жителей острова, 30,85% отдали голоса за независимость и 12,33 процента выступили за сохранение нынешнего статуса «неинкорпорированной организованной территории» под управлением Штатов.

Нынешняя администрация главы государства Джо Байдена поддерживает право Пуэрто-Рико на самоопределение, что может привести к рассмотрению результатов референдума в конгрессе.

До этого стало извтесно, что Байден ускорит поставки Украине из-за возможной смены курса США. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#референдум
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Шольц отправил в отставку главу Минфина Германии
Welt: Шольц отправил в отставку главу Минфина ФРГ Линднера
06 ноября 2024, 23:32

Олаф Шольц (Фото: сайт Кремля)

Канцлер Германии Олаф Шольц освободил от должности главу Минфина страны Кристиана Линднера на фоне возможного распада правящей коалиции. Об этом сообщает газета Welt, ссылаясь на собственного корреспондента.
«Шольц отправил в отставку Линднера», — пишет издание.
Вместе с этим, газета Bild со ссылкой на собственные источники проинфгормировала, что немецкий канцлер до этого отверг инициативу главы минфина о досрочных выборах.

Также этим вечером коалиция в лице Шольца, министра экономики Роберта Хабека («Зеленые») и Линднера (СвДП) собирались поднять вопрос госбюджет на 2025 год.

Ранее Шольц призвал страны НАТО предоставить Украине обещанное оружие. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#шольц
#олаф шольц
#германия
#евросоюз
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Кандидат в еврокомиссары намерен подготовить ЕС к конфликту с Россией
Кубилюс: новый состав Еврокомиссии будет готовить ЕС к войне с РФ
06 ноября 2024, 23:18

Андрюс Кубилюс (Фото: РИА Новости / Алексей Витвицкий)

Новый состав Еврокомиссии, который возглавляет Урсула фон дер Ляйен, настроен на подготовку к возможному военному конфликту с Россией. Такое заявление во время слушаний в Европарламенте сделал Андрюс Кубилюс, бывший премьер Литвы и кандидат на пост еврокомиссара по вопросам обороны, сообщает ТАСС.
«Оборона — один из главных приоритетов новой комиссии. Я должен подготовить Евросоюз к самым непредвиденным ситуациям, это значит, к агрессии со стороны России», — подчеркнул Кубилюс.
Он также упомянул о необходимости максимально быстрой милитаризации ЕС, увеличении военных расходов и повышении эффективности военной индустрии. Как считает Кубилюс, крайне важно создать единый оборонный рынок ЕС. Кандидат на пост еврокомиссара также высказал мнение, что «лучшая инвестиция в оборону ЕС» — это «инвестиции в армию Украины».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о целях Франции и Германии после победы Дональда Трампа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#пост
#мнение
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#евросоюз
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Собчак предупредила о возможной угрозе президентства Трампа для России
Собчак: Россия рискует столкнуться с ультиматумом Трампа по Украине
06 ноября 2024, 23:17

Ксения Собчак (Фото: РИА Новости/Павел Бедняков)

Журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» выразила мнение, что Дональд Трамп после возможной победы на выборах предъявит «жесткий ультиматум» России по украинскому конфликту.
Она удивляется, почему многие в России положительно оценивают такой исход, ведь обещание Трампа «закончить войну за неделю» подразумевает давление как на Россию, так и на Украину.

По словам Собчак, российская сторона может отказаться от выполнения требований Трампа, но последствия этого шага могут быть непредсказуемыми.

Ранее The Hill предположило, что Трамп может усилить поддержку Киева и прибегнуть к «разрушительной экономической войне» против России, чтобы положить конец конфликту.

Издание отметило, что он также может заставить украинское руководство согласиться на переговоры, используя американскую помощь как рычаг влияния.

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Захарова с иронией предложила Зеленскому полететь на Марс после его слов о Трампе
06 ноября 2024, 22:28

Мария Захарова (Фото: сайт МИД РФ)

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией предложила Владимиру Зеленскому пообщаться с американским предпринимателем и основателем «Space X» Илоном Маском о полете на Марс.
Так отреагировала Мария Захарова, когда Владимир Зеленский вспомнил обсуждение своего так называемого «плана победы» с кандидатом в президенты Соединённых Штатов Америки от республиканцев Дональдом Трампом.

«А с Илоном Маском свой полёт на Марс не обсуждал? Многие бы скинулись», — спросила Захарова.

Ранее Мария Захарова с иронией отреагировала на поздравление Зеленского Трампу после победы на выборах в президенты США. Она отметила, что «ласковое дитя двух мамок сосёт». Представитель МИД РФ в ироничной форме напомнила Зеленскому о связях украинской нефтегазовой компании «Burisma» со связями с близкими 46-го президента США Джо Байдена.

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WP: Харрис поздравила Трампа с победой по телефону
06 ноября 2024, 22:25

Фото: iStock/ Roman Tiraspolsky

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис позвонила республиканцу Дональду Трампу и поздравила его с победой на выборах, сообщает WP.
Помощник действующего вице-президента США сообщил об этом изданию. Он рассказал, что Камала Харрис поговорила с Дональдом Трампом о «важности мирной передачи власти».

В 16:00 (0:00 по московскому времени) кандидат в президенты Соединённых Штатов Америки от Демократической партии планирует выступить с речью о признании поражения в гонке.

Ранее 6 ноября во время выступления во Флориде кандидат от республиканцев Дональд Трамп объявил о своей победе в президентской гонке. Он сказал, что его правление станет «золотой эпохой» в истории страны.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко также поздравил Дональда Трампа с победой на выборах.

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«Не питаем иллюзий»: МИД РФ прокомментировал победу Трампа на выборах в США
06 ноября 2024, 21:15

Фото: iStock/ iDymax

Министерство иностранных дел Российской Федерации выпустило заявление в связи с победой Дональда Трампа на выборах президента в США в своём Телеграм-канале.
МИД РФ считает, что возвращение 45-го президента США к должности свидетельствует о том, что американские граждане не удовлетворены правлением администрации Джо Байдена и предвыборной программой Камалы Харрис.

«Кандидат республиканцев сделал ставку на действительно волнующие избирателей вопросы экономики и нелегальной миграции в противовес глобалистскому курсу Белого дома», — отмечает министерство.

Представители МИД РФ обратили внимание, что в США царит «глубокий гражданский раскол» — электорат разделён практически на две равные части.

В министерстве попросили «не питать иллюзий» в отношении нового американского президента, поскольку политическая элита Соединённых Штатов Америки «придерживается антироссийских установок и линии на «сдерживание Москвы»», которая не колеблется из-за внутриполитических перестановок в США.

«Россия будет работать с новой Администрацией, когда она «пропишется» в Белом доме, жёстко отстаивая российские национальные интересы», — подчеркнул МИД РФ.

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Президент Белоруссии поздравил Трампа с возвращением на пост президента США
06 ноября 2024, 20:47

Александр Лукашенко (Фото: сайт Кремля)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко «сердечно» поздравил Дональда Трампа с возвращением на пост президента США, говорится на сайте главы страны.
«Результаты голосования, которое в этом году проходило в беспрецедентной борьбе, стали воплощением Вашего личного подвига. Вы его совершили прежде всего во имя Америки и ее граждан», — поздравляет Трампа Лукашенко.

Президент Белоруссии также пожелал американскому коллеге крепкого здоровья, а ещё «метких политических решений, которые сделают Америку снова великой».

О своей победе на выборах президента Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп объявил 6 октября во время выступления перед сторонниками в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида.

В США ещё продолжается подсчёт голосов, но Дональд ​Трамп уже получил 277 голосов выборщиков — для победы необходимо 270.

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