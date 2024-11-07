Правящая коалиция в Германии прекратила работу

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Вице-канцлер Германии и министр экономики и защиты климата Роберт Хабек, представляющий партию «Зеленых», заявил о распаде правящей коалиции, известной как «Светофор» из-за цветовой символики партий.
В коалицию входили Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), «Зеленые» и Свободная демократическая партия (СвДП).
Он подчеркнул, что новый путь для упорядоченного проведения выборов позволит стране перейти к следующему политическому этапу.
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«Это особенный день, завершающийся распадом правительства «Светофора». Мы теперь быстро откроем путь для упорядоченного проведения новых выборов», — отметил Хабек в беседе с журналистами в Берлине.
Он подчеркнул, что новый путь для упорядоченного проведения выборов позволит стране перейти к следующему политическому этапу.
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Мария Моисеева