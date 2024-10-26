Правящая партия Грузии побеждает с 53% голосов после обработки 70% участков

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Правящая партия «Грузинская мечта» побеждает на парламентских выборах в Грузии с результатом в 53% голосов, сообщает телеграм-канал Mash. Отмечается, что данный показатель фиксируется после обработки бюллетеней с 70% участков.
Сама партия, в свою очередь, заявляет, что по итогам выборов смогла получить около 90 мандатов из 150.
Ранее правящую партию Грузии «Грузинская мечта» поздравил с победой на выборах до подведения итогов венгерский премьер Виктор Орбан.
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Ранее правящую партию Грузии «Грузинская мечта» поздравил с победой на выборах до подведения итогов венгерский премьер Виктор Орбан.
«Поздравляю премьер-министра (Грузии Ираклия) Кобахидзе и партию «Грузинская мечта» с ошеломляющей победой на сегодняшних парламентских выборах. Народ Грузии знает, что лучше для его страны, и сегодня заставил услышать свой голос!» —написал он в своих соцсетях.Читайте также:
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Данил Пономарев