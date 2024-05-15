Предыдущий состав кабмина получит госнаграды

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Президент России Владимир Путин заявил, что подписал указ о награждении государственными наградами министров, которые занимали должности в прежнем составе правительства.
«Мною подписан также сейчас указ о награждении государственными наградами коллег, которые отработали в прежнем составе правительства, и отработали достойно», — заявил Путин на встрече с новым составом российского правительства.Как считает российский лидер, решение о наградах является правильным. Он также выразил благодарность за работу и поздравил с госнаградами покинувших министров.
Ранее глава РФ заявил, что Москва открыта к диалогу по Украине для мирного урегулирования конфликта, но диалог должен учитывать интересы России и идти совместно с обсуждением глобальной стабильности и надежных гарантий безопасности. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак