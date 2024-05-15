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Предыдущий состав кабмина получит госнаграды

Путин подписал указ о награждении госнаградами министров, покинувших кабмин
15 мая 2024, 02:57
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что подписал указ о награждении государственными наградами министров, которые занимали должности в прежнем составе правительства.
«Мною подписан также сейчас указ о награждении государственными наградами коллег, которые отработали в прежнем составе правительства, и отработали достойно», — заявил Путин на встрече с новым составом российского правительства.
Как считает российский лидер, решение о наградах является правильным. Он также выразил благодарность за работу и поздравил с госнаградами покинувших министров.



Ранее глава РФ заявил, что Москва открыта к диалогу по Украине для мирного урегулирования конфликта, но диалог должен учитывать интересы России и идти совместно с обсуждением глобальной стабильности и надежных гарантий безопасности. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Небензя высказался против присутствия МУС в Совбезе ООН
Небензя: МУС не имеет отношения к правосудию, ему нечего делать в Совбезе ООН
15 мая 2024, 01:54

Фото: Сайт Кремля

Международный уголовный не имеет ничего общего с правосудием, их представителям нечего делать в Совете безопасности ООН. С таким заявлением выступил постоянный представитель России при организации Василий Небензя, передает РИА Новости.
«Позиция РФ в отношении неприемлемости политизированной деятельности так называемого Международного уголовного суда изменений не претерпела», — заявил постпред.
Ранее сообщалось, что ООН выступает решительно против ударов по гражданским объектам. Об этом заявил заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак, комментируя удар ВСУ по Белгороду.

В беседе с РИА Новости представитель организации отметил, что ООН выступает против нападений на гражданские здания и объекты, где бы они не происходили. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Путин высказался о переговорах по Украине
Путин заявил, что Москва открыта к диалогу по Украине
15 мая 2024, 01:19

Фото: Сайт Кремля

РФ открыта к диалогу по Украине для мирного урегулирования конфликта, но диалог должен учитывать интересы её и идти совместно с обсуждением глобальной стабильности и надежных гарантий безопасности. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в интервью китайскому агентству Синьхуа.
«Мы хотим всеобъемлющего, устойчивого и справедливого урегулирования этого конфликта мирными средствами. И открыты к диалогу по Украине», — сказал глава государства.
Российский лидер подчеркнул, что гарантии безопасности должны быть надежными как для противоборствующей стороны, так и для России.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Пекине обсудят международное сотрудничество, в том числе в рамках ООН и БРИКС. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Путин дал интервью Xinhua в преддверии визита в Китай
15 мая 2024, 01:13

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин дал интервью агентству Xinhua в преддверии своего визита в КНР. Текст разговора опубликован на сайте Кремля.
Высший по дипломатическому статусу — государственный визит Путина в Китай 16-17 мая станет первой его поездкой за рубеж после вступления в должность президента Российской Федерации.

Посещение Пекина и Харбина станет ответным шагом на прошлогоднюю поездку председателя КНР Си Цзиньпина: его первый после переизбрания и вступления в должность визит за границу был в Россию.

Путин традиционно перед важными визитами дает интервью СМИ из принимающего государства. В октябре 2023-го, феврале 2022-го и июне 2018 года в преддверии посещения Пекина российский лидер давал интервью Медиакорпорации Китая, а в феврале 2022 года, помимо этого, агентство Xinhua публиковало его материал «Россия и Китай: стратегическое партнерство, ориентированное в будущее».

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерриш направил письмо президенту РФ Владимиру Путину в связи с его инаугурацией. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#владимир путин
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#интервью
#лидер
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«Чистки» в Минобороны: Уходит ли генерал-лейтенант Конашенков в отставку
Журналист Соловьёв опроверг, что Конашенков уходит отставку
15 мая 2024, 00:17

Фото: РИА Новости / Максим Блинов

Во вторник, 14 мая, ряд СМИ и Телеграм-каналов сообщили, что пресс-секретарь Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков подал в отставку. Но вскоре эти сведения опровергли.
О появлении слухов и их опровержении — в материале «Радио 1».

Конашенков ушел в отставку

Об увольнении Конашенкова сообщало сразу несколько анонимных Телеграм-каналов, все они ссылались на собственные источники в ведомстве.

Генерал-лейтенант Игорь Конашенков не покидает свой пост. Об этом заявили журналисты, опровергнув данные в СМИ об его отставке.

«Конашенков находится на своем рабочем месте. Он продолжает работу в качестве руководителя департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации», — написал Владимир Соловьев в своем Телеграм-канале.
Такие же сведенья сообщили источники Телеграм-канала Mash. Стоит отметить, что официальных данных по этому поводу не было.

Брифинги Минобороны

Политический обозреватель издания Царьград Андрей Перла обозначил цель перед спикером Минобороны. Как утверждает эксперт, её нужно искать в нашем историческом прошлом. Перла отметил, что в настоящее время недостатка в информации нет, а брифинги в Минобороны готовят настоящие профессионалы.

«Если бы меня спросили, чего больше всего не хватает Министерству обороны, я бы ни слова не сказал о потребностях армии, о боеприпасах, о мобилизации, даже о проблемах, с которыми сталкиваются раненые и нуждающиеся в мобилизации бойцы. Всё это очень важно — но во вторую очередь. В первую очередь нам не хватает аналога Совинформбюро. Того единого центра информирования населения страны о происходящем на фронте, которому доверяют и на который ориентируются все», — заявил Перла.

Краткая биография Конашенкова

Родился 15 мая 1966 года в городе Кишиневе Молдавской ССР. С отличием окончил инженерный факультет Житомирского высшего военного училища радиоэлектроники ПВО (1988), Военную академию ПВО (1998), Высшие курсы Военной академии Генштаба ВС РФ (2006).

Службу проходил в войсках ракетно-космической обороны, в управлении главного командования ПВО России.

Став в 1998 году старшим офицером отдела по взаимодействию с российскими и зарубежными СМИ пресс-службы Минобороны России, Конашенкова уже спустя 11 лет занял пост заместителя главы этого ведомства, а в 2011 году стал начальником управления пресс-службы министерства.

Конашенков является главой департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России с 2017 года. В 2022 году президент РФ Владимир Путин присвоил ему звание генерал-лейтенанта.

Награжден семью орденами («За заслуги перед Отечеством» III, IV степени, Александра Невского, Мужества, «За военные заслуги», Почета, Дружбы) и 17 медалями.

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США пригрозили Грузии фундаментальным пересмотром отношений
Штаты пересмотрят отношения с Грузией, если закон об иноагентах вступит в силу
14 мая 2024, 23:51

Фото: istock / Diy13

Соединенные Штаты будут вынуждены в корне пересмотреть отношения с Грузией, в случае вступления в силу закона об иноагентах. С таким заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передаёт РИА Новости.
«Посмотрим, как поступит парламент (Грузии. — прим. ред.). Если законопроект пройдет, то это вынудит нас фундаментально пересмотреть наши отношения с Грузией», — заявила она.
Жан-Пьер также не уточнила, в чем будет заключаться переоценка отношений.

Как утверждает пресс-секретарь Белого дома, Вашингтон ожидает, что президент Грузии Саломе Зурабишвили наложит вето на этот закон. При этом неясно, пойдет ли парламент на преодоление вето, добавила Жан-Пьер.

Ранее сообщалось, что протестующие перекрыли один из главных транспортных узлов Тбилиси. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#парламент
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Владимир Путин утвердил новый состав правительства России
14 мая 2024, 23:02

Фото: Сайт Кремля

​Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил на должности новых министров и вице-премьеров. Соответствующие указы российского лидера опубликованы на сайте Кремля.
Российское правительство впервые было сформировано по новой процедуре, которая предусматривается поправкой к конституции в 2020 году. Предварительно все кандидаты рассматривались и утверждались в парламенте. Стоит отметить, что после одобрения претендентов Государственной думой или Советом Федерации глава государства не мог отказаться от назначения их на должности.

Суммарно в правительство, кроме его руководителя, входит 10 вице-премьеров и 21 министр. Количество и название министерств не поменялись по сравнению с предыдущим составом. Пять министров подчиняются напрямую президенту: это главы МИД, МВД, Минобороны, Минюста и МЧС. Руководителем остальных ведомств является председатель правительства.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерриш направил письмо президенту РФ Владимиру Путину в связи с его инаугурацией. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#министр
#минобороны
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Гутерриш направил Путину письмо в связи с инаугурацией
14 мая 2024, 22:14

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Генсек ООН Антониу Гутерриш направил письмо президенту РФ Владимиру Путину в связи с его инаугурацией, пишет ТАСС.
Об этом сообщил заместитель официального представителя главы всемирной организации Фархан Хак. При этом он не предоставил подробностей относительно содержания письма.

Владимир Путин в пятый раз вступил в должность президента РФ. Церемония прошла 7 мая. Выборы главы государства прошли с 15 по 17 марта.

По данным Центризбиркома, Владимир Путин набрал 87,28% голосов. На выборах зафиксировали рекордную в новейшей истории России явку в 77,44%.

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#оон
#владимир путин
#президент
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В Кремле анонсировали встречу Путина с новым составом правительства
Кремль: Путин во вторник встретится с новым составом правительства
14 мая 2024, 21:46

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин во вторник встретится с новым составом правительства. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что поздно вечером 14 мая такая встреча действительно ожидается.

Ранее Путин утвердил новый состав правительства России. До этого предложенные им кандидатуры на посты глав министерств и силовых структур были утверждены депутатами Государственной думы.

Напомним, что согласно подписанному президентом указу, новым первым заместителем председателя правительства стал Денис Мантуров. Также изменения коснулись Минобороны, которое теперь возглавляет Андрей Белоусов. Многие главы ведомств вновь заняли прежние посты.

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#правительство
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#встреча
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Захарова ужаснулась от слов Блинкена об условиях для выборов на Украине
14 мая 2024, 21:39

Фото: пресс-служба МИД РФ

Официального представителя МИД РФ Марию Захарову ужаснули слова Блинкена об условиях для выборов на Украине.
Ранее глава госдепа США Энтони Блинкен заявил, что выборы на Украине состоятся, когда граждане согласятся, что условия позволяют. Как отметила Захарова в своем Telegram-канале, ей страшно представить, что это за «условия».

Она добавила, что Штаты по-разному глумились над молодой украинской государственностью. Также Захарова задала риторический вопрос, уточняя, когда же на Украине мобилизуют последних детей под нацистские знамена Зеленского.

Выборы президента Украины должны были пройти 31 марта 2024 года, а инаугурация — в мае.

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#сша
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