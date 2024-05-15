Путин высказался о переговорах по Украине

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РФ открыта к диалогу по Украине для мирного урегулирования конфликта, но диалог должен учитывать интересы её и идти совместно с обсуждением глобальной стабильности и надежных гарантий безопасности. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в интервью китайскому агентству Синьхуа.
«Мы хотим всеобъемлющего, устойчивого и справедливого урегулирования этого конфликта мирными средствами. И открыты к диалогу по Украине», — сказал глава государства.Российский лидер подчеркнул, что гарантии безопасности должны быть надежными как для противоборствующей стороны, так и для России.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Пекине обсудят международное сотрудничество, в том числе в рамках ООН и БРИКС. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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