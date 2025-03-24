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Названы условия полного прекращения огня на Украине

Госдеп: прекращению огня на Украине предшествует мораторий на удары в Черном море
Фото: istockphoto/kornyeyeva

Фото: istockphoto/kornyeyeva

Мораторий на удары в Черноморье предшествует договоренности полностью прекратить огонь на Украине. Об этом в рамках брифинга заявила официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс. Она подчеркнула, что цель заключается в восстановлении торговой деятельности в Черном море.
«Переговорные команды встречаются в Саудовской Аравии, обсуждают расширение режима прекращения огня на Черное море на пути к полному прекращению огня», — прокомментировала Брюс.
Перед этим стало известно, что делегации РФ и США согласовывают текст общего заявления по итогам переговоров в Саудовской Аравии. Переговоры проходят уже больше 11 часов. Диалог России и США начался 18 февраля. По оценкам экспертов, он проходил в позитивном ключе.

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#чёрное море
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#новости
Корреспондента ТАСС ранили при выполнении задания в Курской области
24 марта 2025, 22:40

Фото: istockphoto/N-sky

У корреспондента ТАСС Михаила Скуратова имеются осколочные ранения, которые он получил при выполнении редакционного задания в Курской области. Его жизни ничего не угрожает.
«Небольшое ранение осколочное голени, плеча. Но все в мягкие ткани, без повреждений костей, сухожилий и кровеносных сосудов крупных. Сейчас мне проводят ревизию ранения голени. Дальнейший план лечения будет определен завтра», — сообщил Скуратов.

Корреспондент выразил соболезнования по поводу гибели корреспондента «Известий» Александра Федорчака. Скуратов, по его собственным словам, в шоке от новости. Сам Михаил Скуратов неоднократно освещал события в зоне спецоперации и работал в Нагорном Карабахе.

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#мир
#россия
#курская область
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Рубио высказался об урегулировании кризиса на Украине
Рубио: конфликт на Украине нельзя разрешить боевыми действиями
24 марта 2025, 21:27

Фото: istockphoto/Iryna Imago

Украинский кризис нельзя разрешить путем боевых действий, заявил госсекретарь США Марко Рубио на собрании кабинета американского лидера Дональда Трампа.
«У этой войны нет военного решения, ее нужно закончить путем переговоров», — сказал политик.
Он подчеркнул, что конфликт решаем только при помощи дипломатии. Рубио также добавил, что сегодня российская и американская технические команды переговариваются в Эр-Рияде. Госсекретарь выразил надежду, что диалог будет прогрессивным.

Рубио заключил, что Трамп делает успешные шаги навстречу урегулированию, несмотря на «препятствия со стороны других стран». Дональд Трамп в своей предвыборной кампании обещал урегулировать конфликт «за сутки», однако позже он заявлял, что не называл конкретную дату.

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Лосунчуков: проект «Герои Подмосковья» дает бойцам СВО право выбирать
24 марта 2025, 21:25

Кирилл Лосунчуков (Фото: пресс-служба правительства и губернатора МО)

Кадровая программа «Герои Подмосковья» дает бойцам СВО право выбирать, заявил журналистам глава Ассоциации ветеранов СВО Московской области Кирилл Лосунчуков. Он отметил, что особенность проекта заключается в сочетании обучения с реальными перспективами трудоустроиться.
«Это сильный проект в первую очередь потому, что он дает участникам право на выбор. Важно не просто получить диплом, а иметь возможность действительно реализовать себя в новой сфере. Часто после возвращения в мирную жизнь у людей просто нет понимания, куда двигаться дальше, и здесь программа действительно помогает закрыть этот пробел. При этом сочетание обучения и реальных перспектив трудоустройства делает ее особенно значимой», — прокомментировал Лосунчуков.
Ранее о кадровой программе «Герои Подмосковья» высказывалась руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по МО Ольга Ермакова. Она назвала проект важным шагом в поддержке участников спецоперации.

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#проект
#сво
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Ермакова назвала проект «Герои Подмосковья» важным шагом в поддержке бойцов СВО
24 марта 2025, 21:10

Ольга Ермакова (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Кадровая программа «Герои Подмосковья» является важным шагом для поддержки бойцов специальной военной операции (СВО). Об этом заявила журналистам глава филиала фонда «Защитники Отечества» по подмосковному региону Ольга Ермакова.
Депутат подчеркнула, что после возвращения из зоны боевых действий ветеранам бывает трудно найти себя в плане профессиональной деятельности. Кто-то хочет продолжить служить государству после СВО.

«И здесь важно, что программа дает не только знания, но и реальные карьерные возможности. Участников не просто обучают, им помогают выстроить траекторию развития — будь то работа в госструктурах, в бизнесе или общественная деятельность. Это дает гибкость в принятии решений и возможность выбрать направление по интересам», — сказала Ермакова.
По ее словам, некоторые военные хотят вернуться к мирной работе, а кто-то мечтает построить бизнес или стать общественником. Образовательный проект будет для них подспорьем, заключила Ермакова. Заявку на проект «Герои Подмосковья» можно подать до 30 апреля.

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Трамп заявил о достижении договора с Украиной по ресурсам, пишут СМИ
Трамп заявил, что договорился с Киевом по редкоземельным металлам
24 марта 2025, 20:42

Фото: istockphoto/PromesaArtStudio

О достижении соглашения с Украиной по редкоземельным металлам заявил американский президент Дональд Трамп. Его слова приводит агентство Reuters.
«Мы договорились по редкоземельным металлам <...> вскоре подпишем», — сказано в статье.
Сделка по редкоземельным металлам планировалась на 28 февраля во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон. Однако в Овальном кабинете началась перепалка. Главе киевского режима указали на неуважение к США, а после попросили украинскую делегацию покинуть Белый дом.

Позже в Пентагоне сообщили, что поставки оружия в ВСУ прекращены, об этом стало известно 4 марта. Спустя некоторое время Зеленский принес Трампу извинения. Сейчас оружейные поставки продолжаются.

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