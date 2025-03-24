Названы условия полного прекращения огня на Украине

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Мораторий на удары в Черноморье предшествует договоренности полностью прекратить огонь на Украине. Об этом в рамках брифинга заявила официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс. Она подчеркнула, что цель заключается в восстановлении торговой деятельности в Черном море.
«Переговорные команды встречаются в Саудовской Аравии, обсуждают расширение режима прекращения огня на Черное море на пути к полному прекращению огня», — прокомментировала Брюс.Перед этим стало известно, что делегации РФ и США согласовывают текст общего заявления по итогам переговоров в Саудовской Аравии. Переговоры проходят уже больше 11 часов. Диалог России и США начался 18 февраля. По оценкам экспертов, он проходил в позитивном ключе.
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