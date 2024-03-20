Премьер Ирландии Лео Варадкар 20 марта объявит об отставке

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Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар анонсировал свое намерение подать в отставку спустя почти два года после вступления в должность, сообщили газета Irish Independent и телеканал RTE.
Варадкар собирается также оставить свой пост лидера партии «Фине Гэл». Пост премьера займет новый лидер партии, который будет выбран в будущем.
Ирландские политологи и аналитики высказали свое недоумение по данному вопросу и подчеркнули, что для всех такое решение премьера стало полной неожиданностью.
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«Когда я стал лидером партии и премьер-министром в июне 2017 года, я знал, что одной из черт лидера является умение определить момент, когда нужно передать власть кому-то другому, и иметь смелость сделать это. Это время настало», — сообщил премьер во время своего обращения к ирландскому народу, которое передавал телеканал RTE.
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Мария Федоровцева