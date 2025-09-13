Сальвини бросил вызов НАТО: Италия встала на путь сближения с Москвой
Вице-премьер Италии Маттео Сальвини выступил против военной поддержки Киева
Вице-премьер Италии Маттео Сальвини занял жёсткую позицию против отправки итальянских войск на Украину и подверг резкой критике политику НАТО. Лидер «Лиги» заявил, что Россия не представляет угрозы для Италии, а настоящие проблемы страны связаны с нелегальной миграцией и внутренней безопасностью.
На фоне победы Дональда Трампа на выборах в США Сальвини стал более откровенно выражать пророссийские взгляды. Он открыто высмеял президента Франции Эммануэля Макрона.
«Иди туда, если хочешь. Надень шлем, куртку, возьми винтовку и отправляйся на Украину», — заявил Сальвини.По данным The Economist, 60% сторонников «Лиги» выступают против предоставления Киеву гарантий безопасности.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони также исключила отправку войск на Украину, но подтвердила готовность поддержать мониторинг и обучение за пределами конфликтной зоны. При этом она подчеркнула важность сохранения санкционного давления на Россию.
Ранее Сальвини заявлял, что итальянская армия нужна для защиты от нелегальных мигрантов и исламских экстремистов, а не для участия в конфликтах за тысячи километров от страны. Об этом сообщает РИА Новости.
Москва неоднократно заявляла, что присутствие войск НАТО на Украине является одной из причин продолжения конфликта.