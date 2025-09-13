Сальвини бросил вызов НАТО: Италия встала на путь сближения с Москвой

13 сентября 2025, 00:39

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини выступил против военной поддержки Киева

Фото: Istock/Oleksii Liskonih

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини занял жёсткую позицию против отправки итальянских войск на Украину и подверг резкой критике политику НАТО. Лидер «Лиги» заявил, что Россия не представляет угрозы для Италии, а настоящие проблемы страны связаны с нелегальной миграцией и внутренней безопасностью.





На фоне победы Дональда Трампа на выборах в США Сальвини стал более откровенно выражать пророссийские взгляды. Он открыто высмеял президента Франции Эммануэля Макрона.





«Иди туда, если хочешь. Надень шлем, куртку, возьми винтовку и отправляйся на Украину», — заявил Сальвини.