Неизвестный совершил нападение на премьер-министра Дании

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Неизвестный напал на премьер-министра Дании Фредериксен на площади Кюльторве в Копенгагене, передает агентство Ritzau.
Уточняется, что мужчина подошел к политику и нанес ей удар. Полиция задержала напавшего. Сама Фредериксен и сотрудники правоохранительных органов не комментировуют произошедшее.
В канцелярии правительства заявили, что премьер-министр «шокирована случившимся». Подробности в настоящее время неизвестны.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо впервые прокомментировал после покушения, которое произошло в 5:15 утра, после встречи с правительственным визитом в городе Гандров.
До этого министр обороны Словакии Роберт Калинак заявил, что здоровье премьер-министра улучшилось и восстановилось. По его словам, Fico уже проходил лечение на дому и проходит реабилитацию.
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В канцелярии правительства заявили, что премьер-министр «шокирована случившимся». Подробности в настоящее время неизвестны.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо впервые прокомментировал после покушения, которое произошло в 5:15 утра, после встречи с правительственным визитом в городе Гандров.
До этого министр обороны Словакии Роберт Калинак заявил, что здоровье премьер-министра улучшилось и восстановилось. По его словам, Fico уже проходил лечение на дому и проходит реабилитацию.
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Александр Климов