Премьер-министр Эстонии доказала, что не ест россиян на завтрак

Фото: istock / Arx0nt
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас опубликовала фото своего завтрака после обвинений в «поедании россиян» со стороны издания Politico. Публикацию Каллас разместила на своей странице в соцсети X (Ранее Twitter).
«Мой завтрак, дорогие читатели Politico», — подписан снимок утреннего приема пищи.На опубликованной фотографии — мюсли с черникой и йогуртом, а рядом стакан с напитком.
Ранее в Эстонии назвали секрет успеха Владимира Путина. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак