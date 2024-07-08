Премьер-министр Франции Атталь подаст в отставку после поражения партии Макрона

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Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что подаст в отставку с поста главы кабинета министров страны по итогам второго тура парламентских выборов. Он намерен сделать это в понедельник, 8 июля.
О своём решении он объявил в ходе выступления, трансляцию которого вёл телеканал BFMTV, отметив, что поступает так в соответствие со сложившейся демократической традиции. Он также сообщил, что его партия выступила успешнее, чем во время первого тура выборов, но этого всё равно не хватило для того, чтобы получить большинство мест в парламенте.
Однако в то же время премьер-министр заявил, что готов исполнять обязанности главы французского правительства столько, сколько это будет необходимо, отметив, что совсем скоро «Франции предстоит принимать у себя весь мир», имея ввиду Олимпийские игры, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.
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Александр Бойцов