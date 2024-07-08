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Премьер-министр Франции Атталь подаст в отставку после поражения партии Макрона

08 июля 2024, 07:17
Фото: istockphoto/SimonLukas

Фото: istockphoto/SimonLukas

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что подаст в отставку с поста главы кабинета министров страны по итогам второго тура парламентских выборов. Он намерен сделать это в понедельник, 8 июля.


О своём решении он объявил в ходе выступления, трансляцию которого вёл телеканал BFMTV, отметив, что поступает так в соответствие со сложившейся демократической традиции. Он также сообщил, что его партия выступила успешнее, чем во время первого тура выборов, но этого всё равно не хватило для того, чтобы получить большинство мест в парламенте.

Однако в то же время премьер-министр заявил, что готов исполнять обязанности главы французского правительства столько, сколько это будет необходимо, отметив, что совсем скоро «Франции предстоит принимать у себя весь мир», имея ввиду Олимпийские игры, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

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#выборы
В МИД РФ прокомментировали вопрос о возможном снятии моратория на смертную казнь
МИД РФ: мораторий на смертную казнь в России действует и должен соблюдаться
08 июля 2024, 05:34

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев заявил, что в России мораторий на смертную казнь продолжает действовать и должен соблюдаться. Об этом пишут «Известия».
Он рассказал, что мораторий на смертную казнь был введен в то время, когда РФ стала членом Совета Европы. По его словам, это было одно из обязательств. Сейчас все зависит от тех органов власти, которые принимают соответствующее решение, пояснил Лукьянцев.

«Надо помнить, что есть соответствующая позиция, сформулированная Конституционным судом РФ: мораторий действует и он должен соблюдаться и сохраняться», — отметил он.

По его словам, общественные дискуссии будут всегда, однако дойдет это до конкретных шагов или нет необходимо ждать.

Напомним, 23 марта текущего года глава думской фракции «Единая Россия» Владимир Васильев заявил о необходимости проработки вопроса смертной казни за терроризм. Советник генпрокурора России Наталья Поклонская поддержала смертную казнь для террористов после трагедии в «Крокус Сити Холле».

Ранее глава СК Александр Бастрыкин предложил рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь в России. По словам главы СК, в некоторых случаях смертную казнь необходимо применять. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#россия
#единая россия
#ск
#рф
#бастрыкин
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Стало известно, что может повлиять на дело Ивана Попова в России
Адвокат: генералу Попову может помочь вскрытие канала утечки данных на Украину
08 июля 2024, 04:55

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Адвокат Дмитрий Аграновский заявил, что вскрытие канала утечки секретных данных на Украину может повлиять на дело Попова в РФ. Об этом информирует РИА Новости.
Ранее адвокат генерала рассказал, что подал заявление в Следственный комитет Российской Федерации с просьбой возбудить дело о госизмене в отношении неустановленных лиц в связи с возбуждением на Украине дела на Ивана Попова. По его словам, в открытый доступ попали секретные документы. Украинское следствие по ним завело дело.

Аграновский пояснил, если удастся вскрыть канал утечки секретной информации, то генерал сможет рассчитывать на смягчение при рассмотрении дела в суде.

«Тем более что в заявлении Попова идет речь о вопросах государственной безопасности», — заключил он.

Следствие считает Попова причастным к хищению гуманитарной помощи на сумму более 130 миллионов рублей. Попов вину отрицает и заявляет о том, что занимался только обороной, переломившей весь ход боевых действий.

Генерал Попов ответил на обвинения в его сторону по делу о мошенничестве и рассказал, как он «не вылезал из окопов». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#дело
#следственный комитет
#адвокат
#документы
#следствие
#заявление
#рф
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В Париже на акции после выборов прошли столкновения с полицией и задержания
08 июля 2024, 04:51

Фото: IStock/Olivier DJIANN

Во Франции на акции после выборов прошли столкновения с полицией и задержания. Об этом информирует Le Figaro.
Отмечается, что на митинге в Париже на площади Республики собралось 8000 человек. Митингующие пытались напасть на полицейских. Они разводили костры, поджигали предметы, а также запускали фейерверки. Протестующие в черных масках стали забрасывать полицейских бутылками. Из-за этого произошли столкновения. В ответ сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ.

Коалиция левых партий «Новый народный фронт» выигрывает на парламентских выборах во Франции. Была зафиксирована самая высокая явка за последние 40 с лишним лет.

Президент Франции Эммануэль Макрон не планирует выступить с заявлением, так как он ожидает завершения подсчета голосов на парламентских выборах. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#макрон
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Во Франции после выборов произошли беспорядки, есть задержанные
08 июля 2024, 04:00

Фото: IStock/Tero Vesalainen

По всей Франции проходят демонстрации по итогам прошедших парламентских выборов. Об этом информирует Le Figaro.
Сообщается, что на площади Республики в Париже собрались 8 000 человек. Сотни из них пытались провоцировать полицию. Они разводили костры, запускали фейерверки и поджигали предметы. По данным источника, есть задержанные. Правоохранители применяют слезоточивый газ.

В Ранне задержали 25 человек. Митингующие выкрикивали антифашистские лозунги на городской площади.

Коалиция левых партий «Новый народный фронт» побеждает на парламентских выборах во Франции, получая 182 места. На выборах была зафиксирована самая высокая явка за последние сорок с лишним лет. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#газ
#человек
#явка
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МВД Франции назвало победителя парламентских выборов
МВД Франции: левый «Новый народный фронт» побеждает на выборах с 182 местами
08 июля 2024, 03:25

Фото: IStock/SimonLukas

Коалиция левых партий «Новый народный фронт» побеждает на парламентских выборах во Франции, получая 182 места. Об этом информирует МВД страны.
Сообщается, что коалиция президента Эммануэля Макрона «Вместе» на 2 месте. У нее 168 мест. На третьем месте — «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

На выборах была зафиксирована самая высокая явка за последние сорок с лишним лет. После первого тура предвыборной гонки, где победила партия Ле Пен, в стране прошли протесты. Макронисты набрали 20,76% голосов избирателей, замкнув тройку лидеров.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон не планирует выступить с заявлением, так как он ожидает завершения подсчета голосов на парламентских выборах, чтобы огласить формирование нового правительства. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#президент
#гонки
#партия
#явка
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#макрон
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В Конгрессе хотят вызвать на слушания лечащего врача Байдена
Конгрессмен Комер предложил врачу Байдена явиться в конгресс для дачи показаний
08 июля 2024, 02:31

Фото: сайт Кремля

Глава комитета по надзору палаты представителей США Джеймс Комер предложил врачу Джо Байдена явиться в конгресс для дачи показаний о практике медицинских освидетельствований американского лидера и предполагаемом участии в бизнес-операциях родственников президента Соединенных штатов Америки. Об этом информирует РИА Новости.
По его словам, у него есть доказательства вовлеченности врача Кевина О'Коннора во взаимоотношения президентского брата с банкротящимся больничным оператором Americore Health. Отмечается, что от него Джеймс Байден получил «займы» на 200 000 и 400 000 долларов.

Кроме этого, глава комитета запросил у врача переписку и документы, которые связаны с финансовыми операциями. По его мнению, частные интересы могли отразиться на медицинских заключениях.

Ранее сообщалось, что по результатам интервью с более чем 45 осведомленными политическими деятелями, статус и уровень вовлеченности американского президента Джо Байдена за закрытыми дверями меняется и показывает признаки ухудшения. По их мнению, иногда американский лидер действует энергично, а иногда демонстрирует незнание деталей и делает неразборчивые замечания. За последний год мнение о его профессионализме сильно ухудшилось.

Американский лидер Джо Байден объяснил свой провал на дебатах с Дональдом Трампом усталостью от международных поездок. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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На Западе признали свое поражение
Аналитик Хадсон: санкции Запада против России дали обратный эффект
08 июля 2024, 01:55

Фото: iStock/syahrir maulana

Американский аналитик Майкл Хадсон заявил, что санкции Запада дали обратный эффект и привели Российскую Федерацию к эпохе процветания, пишет РИА Новости.
По словам аналитика, введенные американским президентом Байденом и поддержанные Европой санкции возымели тот эффект, на который президент США и рассчитывал. Они отрезали Европу от РФ и раскололи её. Кроме этого, был утрачен сам фундамент процветания Западной Европы на протяжении последних 30 лет.

«Таким образом, процветание, которого больше нет в Европе, теперь наступило в России», — сказал он.

Хадсон отметил, что это результат скверного мышления администрации Соединенных штатов Америки, которая считает, что с помощью санкций можно заставить другие страны следовать ее политике. Из-за действий Запада Китай и Россия решили создать альтернативную мировую систему в виде БРИКС, что очень положительно сказалось на устройстве РФ, добавил он.

«Западу просто нечего предложить России, Китаю или другим странам», — заключил аналитик.

БРИКС — название объединения, аббревиатура, составленная из первых букв английских названий пяти быстроразвивающихся стран-участниц: Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. В него входят 9 стран — Россия, Китай, Бразилия, Индия, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ.

Посол России в Китае Игорь Моргулов заявил, что страны БРИКС участвуют в формировании мировой повестки и становятся движущей силой мировой экономики. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Саратовские ученые обнаружили неизвестный науке выделяемый паразитом консервант
РИА Новости: обнаружено новое вещество, выделяемое сверхпаразитом
08 июля 2024, 01:21

Фото: IStock/Manjurul

«Взбивает» внутренности жертв и портит лабораторное оборудование — внимание российских ученых привлекла микроскопическая оса, выделяющая доселе неизвестное вещество, передает РИА Новости.
Этот совершенно новый вид паразитов способен выделять уникальное веществе в трубке, которой насекомые пронзают галла-коконы мух.

Завкафедрой морфологии и экологии животных СГУ Василий Аникин заявил, что практическое применение данного вещества только предстоит открыть, но возможно оно будет использоваться в медицине или ученые найдут способ использовать одних паразитов чтобы уничтожать других.

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#ученые
#насекомые
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Отключения электричества в Краснодаре затронули 700 тысяч человек
«Коммерсантъ»: в Краснодаре отключено электричество на 30 улицах
08 июля 2024, 00:09

Фото: IStock/A stockphoto

Единая дежурно-диспетчерская служба города Краснодар (ЕДДС) опубликовала пять экстренных сообщений об аварийных отключениях электричества. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По информации агентства, в городе вышли из строя более сотни трансформаторных будок в результате аварии на линии электропередач. В настоящее время без света остается свыше 30 улиц на которых проживает около 700 тысяч человек. Накануне вечером в Краснодаре прошел сильный дождь с ветром, что и стало возможной причиной аварии. Мэр города призвал горожан не выходить на улицы.

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