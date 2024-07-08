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В Париже на акции после выборов прошли столкновения с полицией и задержания

08 июля 2024, 04:51
Фото: IStock/Olivier DJIANN

Фото: IStock/Olivier DJIANN

Во Франции на акции после выборов прошли столкновения с полицией и задержания. Об этом информирует Le Figaro.
Отмечается, что на митинге в Париже на площади Республики собралось 8000 человек. Митингующие пытались напасть на полицейских. Они разводили костры, поджигали предметы, а также запускали фейерверки. Протестующие в черных масках стали забрасывать полицейских бутылками. Из-за этого произошли столкновения. В ответ сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ.

Коалиция левых партий «Новый народный фронт» выигрывает на парламентских выборах во Франции. Была зафиксирована самая высокая явка за последние 40 с лишним лет.



Президент Франции Эммануэль Макрон не планирует выступить с заявлением, так как он ожидает завершения подсчета голосов на парламентских выборах. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#президент
#человек
#сотрудники
#явка
#макрон
Во Франции после выборов произошли беспорядки, есть задержанные
08 июля 2024, 04:00

Фото: IStock/Tero Vesalainen

По всей Франции проходят демонстрации по итогам прошедших парламентских выборов. Об этом информирует Le Figaro.
Сообщается, что на площади Республики в Париже собрались 8 000 человек. Сотни из них пытались провоцировать полицию. Они разводили костры, запускали фейерверки и поджигали предметы. По данным источника, есть задержанные. Правоохранители применяют слезоточивый газ.

В Ранне задержали 25 человек. Митингующие выкрикивали антифашистские лозунги на городской площади.

Коалиция левых партий «Новый народный фронт» побеждает на парламентских выборах во Франции, получая 182 места. На выборах была зафиксирована самая высокая явка за последние сорок с лишним лет. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#явка
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МВД Франции назвало победителя парламентских выборов
МВД Франции: левый «Новый народный фронт» побеждает на выборах с 182 местами
08 июля 2024, 03:25

Фото: IStock/SimonLukas

Коалиция левых партий «Новый народный фронт» побеждает на парламентских выборах во Франции, получая 182 места. Об этом информирует МВД страны.
Сообщается, что коалиция президента Эммануэля Макрона «Вместе» на 2 месте. У нее 168 мест. На третьем месте — «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

На выборах была зафиксирована самая высокая явка за последние сорок с лишним лет. После первого тура предвыборной гонки, где победила партия Ле Пен, в стране прошли протесты. Макронисты набрали 20,76% голосов избирателей, замкнув тройку лидеров.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон не планирует выступить с заявлением, так как он ожидает завершения подсчета голосов на парламентских выборах, чтобы огласить формирование нового правительства. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#гонки
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#явка
#протесты
#макрон
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В Конгрессе хотят вызвать на слушания лечащего врача Байдена
Конгрессмен Комер предложил врачу Байдена явиться в конгресс для дачи показаний
08 июля 2024, 02:31

Фото: сайт Кремля

Глава комитета по надзору палаты представителей США Джеймс Комер предложил врачу Джо Байдена явиться в конгресс для дачи показаний о практике медицинских освидетельствований американского лидера и предполагаемом участии в бизнес-операциях родственников президента Соединенных штатов Америки. Об этом информирует РИА Новости.
По его словам, у него есть доказательства вовлеченности врача Кевина О'Коннора во взаимоотношения президентского брата с банкротящимся больничным оператором Americore Health. Отмечается, что от него Джеймс Байден получил «займы» на 200 000 и 400 000 долларов.

Кроме этого, глава комитета запросил у врача переписку и документы, которые связаны с финансовыми операциями. По его мнению, частные интересы могли отразиться на медицинских заключениях.

Ранее сообщалось, что по результатам интервью с более чем 45 осведомленными политическими деятелями, статус и уровень вовлеченности американского президента Джо Байдена за закрытыми дверями меняется и показывает признаки ухудшения. По их мнению, иногда американский лидер действует энергично, а иногда демонстрирует незнание деталей и делает неразборчивые замечания. За последний год мнение о его профессионализме сильно ухудшилось.

Американский лидер Джо Байден объяснил свой провал на дебатах с Дональдом Трампом усталостью от международных поездок. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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На Западе признали свое поражение
Аналитик Хадсон: санкции Запада против России дали обратный эффект
08 июля 2024, 01:55

Фото: iStock/syahrir maulana

Американский аналитик Майкл Хадсон заявил, что санкции Запада дали обратный эффект и привели Российскую Федерацию к эпохе процветания, пишет РИА Новости.
По словам аналитика, введенные американским президентом Байденом и поддержанные Европой санкции возымели тот эффект, на который президент США и рассчитывал. Они отрезали Европу от РФ и раскололи её. Кроме этого, был утрачен сам фундамент процветания Западной Европы на протяжении последних 30 лет.

«Таким образом, процветание, которого больше нет в Европе, теперь наступило в России», — сказал он.

Хадсон отметил, что это результат скверного мышления администрации Соединенных штатов Америки, которая считает, что с помощью санкций можно заставить другие страны следовать ее политике. Из-за действий Запада Китай и Россия решили создать альтернативную мировую систему в виде БРИКС, что очень положительно сказалось на устройстве РФ, добавил он.

«Западу просто нечего предложить России, Китаю или другим странам», — заключил аналитик.

БРИКС — название объединения, аббревиатура, составленная из первых букв английских названий пяти быстроразвивающихся стран-участниц: Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. В него входят 9 стран — Россия, Китай, Бразилия, Индия, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ.

Посол России в Китае Игорь Моргулов заявил, что страны БРИКС участвуют в формировании мировой повестки и становятся движущей силой мировой экономики. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Саратовские ученые обнаружили неизвестный науке выделяемый паразитом консервант
РИА Новости: обнаружено новое вещество, выделяемое сверхпаразитом
08 июля 2024, 01:21

Фото: IStock/Manjurul

«Взбивает» внутренности жертв и портит лабораторное оборудование — внимание российских ученых привлекла микроскопическая оса, выделяющая доселе неизвестное вещество, передает РИА Новости.
Этот совершенно новый вид паразитов способен выделять уникальное веществе в трубке, которой насекомые пронзают галла-коконы мух.

Завкафедрой морфологии и экологии животных СГУ Василий Аникин заявил, что практическое применение данного вещества только предстоит открыть, но возможно оно будет использоваться в медицине или ученые найдут способ использовать одних паразитов чтобы уничтожать других.

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#насекомые
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Отключения электричества в Краснодаре затронули 700 тысяч человек
«Коммерсантъ»: в Краснодаре отключено электричество на 30 улицах
08 июля 2024, 00:09

Фото: IStock/A stockphoto

Единая дежурно-диспетчерская служба города Краснодар (ЕДДС) опубликовала пять экстренных сообщений об аварийных отключениях электричества. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По информации агентства, в городе вышли из строя более сотни трансформаторных будок в результате аварии на линии электропередач. В настоящее время без света остается свыше 30 улиц на которых проживает около 700 тысяч человек. Накануне вечером в Краснодаре прошел сильный дождь с ветром, что и стало возможной причиной аварии. Мэр города призвал горожан не выходить на улицы.

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#авария
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#человек
#мэр
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Генсек НАТО заявил, что не обещал скорого вступления Украины в альянс
Столтенберг: Украина, возможно, вступит в НАТО в следующем десятилетии
07 июля 2024, 23:45

Фото: IStock/Michele Ursi

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что никто не говорил, что ровно через десять лет Украина станет членом НАТО. Об этом он сказал в интервью CBS News.
На вопрос корреспондента, почему Украина не может рассчитывать на членство в ЕС в ближайшие год или два, генсек НАТО ответил, что этот процесс довольно трудоемок и имеет массу препятствий. Первым минимальным условием вступления является прекращение войны с Россией. Именно поэтому альянс продолжит поставлять Киеву оружие чтобы добиться победы Украины, заявил Столтенберг.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что надеялся бы услышать на грядущем съезде НАТО в Вашингтоне «что-то похожее на приглашение».

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#оружие
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#ес
#нато
#владимир зеленский
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Макрон отказывается выступать с заявлениями до подсчета голосов
Figaro: Макрон не выступит с обращением до объявления результатов выборов
07 июля 2024, 23:29

Фото: IStock/AdrianHancu

Президент Франции Эммануэль Макрон не планирует выступить с заявлением, так как он ожидает завершения подсчета голосов на парламентских выборах, чтобы огласить формирование нового правительства. Об этом 7 июля сообщила газета Le Figaro со ссылкой на Елисейский дворец.
«В соответствии с республиканской традицией, он подождет формирования нового национального собрания, чтобы принять необходимые решения», — приводит его слова издание.
Газета также пояснила, что нынешний президент Франции внимательно следит за подсчетом голосов дабы сохранить «суверенность выбора французского населения».

Весь период голосования, начиная с первого тура по всей стране проносятся волны протеста. Для разгона участников несанкционированных митингов полиция применяет слезоточивый газ.

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#полиция
#газ
#президент
#страны
#макрон
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В Италии выступили за торговлю с Россией
Глава ИРТП Пелаццо: мы готовы торговать с Россией, но в евро
07 июля 2024, 22:17

Фото: IStock/Oleksii Liskonih

Глава Итало-российской торговой палаты (ИРТП) Фердинандо Пелаццо заявил РИА Новости, что многие итальянские компании готовы продолжать работать в России, но они хотят торговать в евро.
Он пояснил, что большинство компаний в палате (а их более 250) являются итальянскими. Сейчас руководство организации занято поиском банковских организаций, через которые можно было бы осуществлять платежи с Россией в указанной валюте.

5 июля ИРТП приостановила возможность покупки итальянских товаров за российские рубли. При этом систему расчетов необходимо каким-то образом восстанавливать, ведь многие итальянские компании находятся в России много лет. Они обрусели и уже никуда не уйдут, заявил президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини.

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