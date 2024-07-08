В Париже на акции после выборов прошли столкновения с полицией и задержания

Фото: IStock/Olivier DJIANN
Во Франции на акции после выборов прошли столкновения с полицией и задержания. Об этом информирует Le Figaro.
Отмечается, что на митинге в Париже на площади Республики собралось 8000 человек. Митингующие пытались напасть на полицейских. Они разводили костры, поджигали предметы, а также запускали фейерверки. Протестующие в черных масках стали забрасывать полицейских бутылками. Из-за этого произошли столкновения. В ответ сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ.
Коалиция левых партий «Новый народный фронт» выигрывает на парламентских выборах во Франции. Была зафиксирована самая высокая явка за последние 40 с лишним лет.
Президент Франции Эммануэль Макрон не планирует выступить с заявлением, так как он ожидает завершения подсчета голосов на парламентских выборах. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Макрон отказывается выступать с заявлениями до подсчета голосов
FT и Bloomberg: Макрон «пропал» после поражения в первом туре выборов
Макрон призвал к расширению круга стран по украинскому вопросу
Коалиция левых партий «Новый народный фронт» выигрывает на парламентских выборах во Франции. Была зафиксирована самая высокая явка за последние 40 с лишним лет.
Президент Франции Эммануэль Макрон не планирует выступить с заявлением, так как он ожидает завершения подсчета голосов на парламентских выборах. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Макрон отказывается выступать с заявлениями до подсчета голосов
FT и Bloomberg: Макрон «пропал» после поражения в первом туре выборов
Макрон призвал к расширению круга стран по украинскому вопросу
Дарья Осипова