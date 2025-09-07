Премьер-министр Венгрии заявил о возможном разделе Украины

07 сентября 2025, 19:42

Орбан спрогнозировал раздел Украины после завершения боевых действий

Виктор Орбан (Фото: www.kremlin.ru)

По завершении конфликта на Украине могут сформироваться три зоны влияния. Такой прогноз о будущем устройстве страны после окончания боевых действий озвучил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Слова политика передает РИА Новости.





Орбан заявил, что западные гарантии безопасности, по его мнению, фактически означают раздел Украины.

«Результатом раздела Украины станут российская зона, демилитаризованная зона и, наконец, западная зона», — сообщил венгерский премьер-министр.

