Премьер-министр Венгрии заявил о возможном разделе Украины
Орбан спрогнозировал раздел Украины после завершения боевых действий
По завершении конфликта на Украине могут сформироваться три зоны влияния. Такой прогноз о будущем устройстве страны после окончания боевых действий озвучил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Слова политика передает РИА Новости.
Орбан заявил, что западные гарантии безопасности, по его мнению, фактически означают раздел Украины.
«Результатом раздела Украины станут российская зона, демилитаризованная зона и, наконец, западная зона», — сообщил венгерский премьер-министр.Политик подчеркнул, что, по его оценке, Запад уже признал наличие российской зоны контроля на Украине. Он добавил, что текущие споры касаются только масштаба территорий, которые будет контролировать Москва.
