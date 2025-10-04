Премьер-министром Японии впервые в истории может стать женщина

04 октября 2025, 11:02

Reuters: кабмин Японии впервые может возглавить женщина

Фото: iStock/Derek Brumby

Новым председателем правящей Либерально-демократической партии Японии избрали 64-летнюю Санаэ Такаити. Если ее кандидатуру утвердит парламент, она возглавит правительство страны, став первой в ее истории женщиной-премьером. Об этом сообщает агентство Reuters.