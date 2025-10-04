Премьер-министром Японии впервые в истории может стать женщина
Новым председателем правящей Либерально-демократической партии Японии избрали 64-летнюю Санаэ Такаити. Если ее кандидатуру утвердит парламент, она возглавит правительство страны, став первой в ее истории женщиной-премьером. Об этом сообщает агентство Reuters.
Выборы руководства партии провели досрочно из-за отставки прошлого руководителя ЛДПЯ и нынешнего главы кабмина Сигэру Исибы. Он принял такое решение, чтобы предотвратить раскол в партийных рядах.
Тогда экс-премьер заявлял, что не планировал оставлять должность, пока не завершатся переговоры по торговой сделке с администрацией президента США Дональда Трампа.
