Премьер Пакистана не приедет в Россию
Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф решил перенести намеченный визит в Россию из‑за текущей региональной и внутриполитической обстановки. Об этом в воскресенье сообщила канцелярия главы правительства, пишет РИА Новости.
В заявлении отмечается, что решение о переносе приняли после консультаций. В офисе премьера подчеркнули, что поездка в Россию имеет значение для развития двусторонних отношений, а новые сроки визита определят позднее по итогам взаимных договорённостей.
Ранее сообщалось, что Шариф собирался посетить Россию 3-5 марта и, в частности, провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. По данным местных СМИ, перенос связывают с тем, что Пакистан продолжает операцию «Газаб-лиль-Хак» («Праведная ярость») против Афганистана, в ходе которой, как утверждается, пакистанская армия ликвидировала более 350 боевиков.
Ранее армия Индии начала операцию «Синдур», ударив по целям в Пакистане.
