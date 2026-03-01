Премьер Пакистана не приедет в Россию

01 марта 2026, 16:38

Премьер Пакистана Шариф не приедет в РФ на фоне внутриполитической обстановки

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф решил перенести намеченный визит в Россию из‑за текущей региональной и внутриполитической обстановки. Об этом в воскресенье сообщила канцелярия главы правительства, пишет РИА Новости.