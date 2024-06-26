Премьер Сербии не намерен ограничивать продажи боеприпасов

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Премьер-министр Сербии Милош Вучевич рассказал, что правительство не планирует запрещать местным фирмам продавать боеприпасы в третьи страны. Он заявил об этом агентству AFP.
«Я не хочу запрещать фирмам продавать наши снаряды Испании, Чехии, США, поскольку это не запрещено» – сказал он.По его словам, производство боеприпасов, которые «используются там, где идет война», нельзя считать чем-то аморальным.
Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил, что его страна не будет оправдываться за поставки вооружений другим странам. Он также отметил в ходе выступления, что стремится к тому, «чтобы никто из наших братьев, будь то россияне, украинцы или кто-либо еще, не был убит из сербского оружия».
Вучич добавил, что раскручивание темы «попадания сербских боеприпасов на Украину» в западных и региональных СМИ направлено на осложнение сербско-российских отношений.
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Никита Иванов