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Премьер Сербии не намерен ограничивать продажи боеприпасов

Сербский премьер Вучевич не планирует ограничивать продажи сербских боеприпасов
26 июня 2024, 07:08
Фото:istock/NGCHIYUI

Фото:istock/NGCHIYUI

Премьер-министр Сербии Милош Вучевич рассказал, что правительство не планирует запрещать местным фирмам продавать боеприпасы в третьи страны. Он заявил об этом агентству AFP.
«Я не хочу запрещать фирмам продавать наши снаряды Испании, Чехии, США, поскольку это не запрещено» – сказал он.
По его словам, производство боеприпасов, которые «используются там, где идет война», нельзя считать чем-то аморальным.



Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил, что его страна не будет оправдываться за поставки вооружений другим странам. Он также отметил в ходе выступления, что стремится к тому, «чтобы никто из наших братьев, будь то россияне, украинцы или кто-либо еще, не был убит из сербского оружия».

Вучич добавил, что раскручивание темы «попадания сербских боеприпасов на Украину» в западных и региональных СМИ направлено на осложнение сербско-российских отношений.

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#сербия
#оружие
#политика
#продажа
Ассанжа освободили в зале суда
Основателя Wikileaks Ассанжа освободили в зале суда
26 июня 2024, 06:31

Фото: РИА Новости/Алекс Макнотон

Суд Северных Марианских остров решил освободить основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. Его приговорили к сроку, который он уже отбыл, поэтому дело против журналиста было закрыто.
Ассанжа освободили из британской тюрьмы после достижения договоренности с американской прокуратурой о частичном признании вины. Как сообщает Guardian, адвокаты США в Великобритании отозвали запрос об экстрадиции.

Барри Поллак, представлявший интереса Ассанжа в суде, отметил отсутствие вреда от публикаций основателя сайта WikiLeaks. Сам журналист заверил, что работа сайта Wikileaks продолжится, и он будет дальше бороться за свободу слова.

Джулиан Ассанж стал всемирно известен благодаря работе над сайтом WikiLeaks, который публиковал секретные документы. Там размещалась информация о военных преступлениях, которые американские военнослужащие совершали в США.

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Южная Корея заявила о «неудачном» пуске ракеты КНДР
Военные Южной Кореи рассказали о неудачном пуске ракеты КНДР
26 июня 2024, 06:04

Фото: istock/Gerasimov174

Южнокорейское агентство Yonhap заявило о неудачном запуске баллистической ракеты КНДР. СМИ сообщило об этом, ссылаясь на данные южнокорейских военных.
«Северная Корея в 05:30 по местному времени запустила неизвестную баллистическую ракету из района Пхеньяна в сторону Японского моря, но, по оценкам, пуск закончился провалом», – сообщили военные.
Северокорейская ракета пролетела 250 километров. Предполагается, что пуск был испытательным.

Напомним, КНДР 1 июня запустила в Южную Корею около 600 воздушных шаров с навозом. До этого Северная Корея отправила в Южную более 150 воздушных шаров с мусором.

В ответ на это активисты из Южной Кореи отправили в КНДР воздушные шары, которые переносили флешки с корейскими сериалами и музыкой в жанре k-pop.

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#кндр
#южная корея
#ракета
#испытания
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«Око за око»: Во Франции выступили со срочным призывом после решения России
Филиппо: после запрета СМИ ЕС в РФ нужно отказаться от русофобской истерии
26 июня 2024, 05:33

Фото: istock / ffikretow

Решение российских властей о блокировке на территории государства целого ряда европейских информагентств говорит о том, что Западу необходимо прекратить антироссийскую истерию. Такое заявление сделала лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X.
«Россия объявила о блокировке на своей территории 81 европейского СМИ <...>. На деле это всего лишь око за око! Кто поспешил, незаконно, запретить российские СМИ <...> в ЕС? <...> Это был ЕС!», — отметил политик.
Филиппо добавил, что Западу стоит отказаться от антироссийской истерии в НАТО и незамедлительно прекратить поставки вооружений на Украину. Это позволит избежать новых ограничений со стороны РФ.

24 июня Евросоюз ввел 14-й пакет антироссийских санкций, куда вошел запрет на вещание на всей территории объединения некоторых издений, включая РИА Новости, «Известия», «Российскую газету» и Voice of Europe. Санкционные меры начали действовать с 25 июня.

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«Театр военных действий»: В Сербии территорию Украины отнесли к западным землям РФ
Политолог Гайич: Украину стоит рассматривать как западную землю России
26 июня 2024, 02:44

Фото: istock / berean

Украину необходимо рассматривать как западную землю Российской Федерации, которая стала полем боя Запада. Такое заявление сделал сербский политолог Стеван Гайич в интервью изданию «Печат».
«Украину следует рассматривать как западную российскую территорию, которая сегодня превратилась в поле боя, где, как говорят американцы, разворачивается театр военных действий», — отметил Гайич.
Как утверждает политолог, противостояние на Украине идет между Западом и серьезной частью остального мира, который борется за прекращение западной гегемонии. Помимо этого, подчеркнул эксперт, русские и украинцы — это часть одного народа, но жителям Украины долгие годы навязывали искаженную идентичность.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин пока не собирается контактировать с Александром Вучичем. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#эксперт
#интервью
#заявление
#политолог
#сербия
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Белоусов указал Остину на опасность поставок вооружений ВСУ
Глава Минобороны РФ Белоусов указал Остину на опасность поставок вооружений ВСУ
26 июня 2024, 01:41

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Министр обороны России указал главе Пентагона Ллойду Остину на опасность дальнейшей эскалации обстановки из-за поставок американских вооружений для ВСУ. Об этом сообщили в оборонном ведомстве.
«Белоусов указал на опасность дальнейшей эскалации обстановки в связи с продолжающимися поставками американских вооружений для ВСУ. Также были обсуждены другие вопросы», – сообщили в министерстве.

Министр обороны России Андрей Белоусов провел по телефону переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остиным. Разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Предыдущие переговоры между министром обороны России и главой Пентагона состоялись 15 марта 2023 года.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что между Россией и Украиной состоялся обмен военнопленными в формате 90 на 90.

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#россия
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#андрей белоусов
#армия россии
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Лавров объявил о будущем БРИКС
Глава МИД РФ Лавров объявил, что БРИКС «взял паузу» в принятии новых членов
26 июня 2024, 00:27

Фото: сайт Кремля

Страны БРИКС «взяли паузу» по вопросу вступления новых членов в организацию. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«Подавляющим большинством голосов в «десятке» решено взять паузу с новыми членами, чтобы «переварить» вновь прибывших, которые увеличили состав в два раза», – сказал министр в ходе встречи с председателем верхней палаты парламента Белоруссии Натальей Кочановой.
Ранее министр иностранных дел и международной торговли Зимбабве Фредерик Шава заявил, что его страна хочет присоединиться к БРИКС. Также о готовности вступить в БРИКС заявил Таиланд. Министр иностранных дел Таиланда Марит Сангиемпхонг передала министру иностранных дел России Сергею Лаврову письмо с просьбой об официальном членстве в БРИКС.

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#сергей лавров
#брикс
#россия
#страны
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Власти Кении готовятся подавить протест
Президент Кении Руто объявил о мобилизации всех сил для подавления протеста
25 июня 2024, 23:59

Фото:istock/Aoraee

Все силы безопасности мобилизовали в Кении для подавления протеста. Об этом в ходе выступления заявил президент страны Уильям Руто.
Он назвал акции протеста «атакой на конституционный строй и угрозой для безопасности страны».

Ранее стало известно, что во время разгона протестов в столице Кении Найроби пострадала сестра экс-президента США Барака Обамы Аума Обама. Она отметила, что полиция использовала против протестующих слезоточивый газ. При этом в руках у присутствующих были только флаги и плакаты.

В Кении начались протесты после того, как состоялось голосование по проекту бюджета с учётом повышения налогов. Демонстранты жгут административные здания. Уточняется, что пострадали более двухсот человек.

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#африка
#протесты
#кения
#политика
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Белоусов провел переговоры с главой Пентагона
Министр обороны РФ Белоусов провел переговоры с главой Пентагона Остиным
25 июня 2024, 23:25

Фото: Минобороны РФ

Министр обороны России Андрей Белоусов провел по телефону переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остиным. Разговор состоялся по инициативе американской стороны, заявил в ходе брифинга пресс-секретарь американского оборонного ведомства Патрик Райдер.
«В ходе разговора министр подчеркнул важность сохранения линий коммуникации на фоне продолжающейся войны России против Украины», – сказал Райдер.
В ходе брифинга он также затронул тему возможной отправки американских войск на Украину. Райдер отметил, что Вашингтон не планирует этого делать «ни сейчас, ни в будущем».

Предыдущие переговоры между министром обороны России и главой Пентагона состоялись 15 марта 2023 года.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что между Россией и Украиной состоялся обмен военнопленными в формате 90 на 90.

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#андрей белоусов
#минобороны рф
#сша
#россия
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CNN: Штаты хотят отменить запрет на размещение военных подрядчиков на Украине
25 июня 2024, 22:38

Фото: istockphoto/dangutsu

В Белом доме хотят отменить запрет по размещению своих военных подрядчиков на украинской территории. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на источники в администрации США.
По данным журналистов, американские военные подрядчики, согласно плану администрации президента Джо Байдена, будут должны якобы только оказывать помощь украинским радикалам в обслуживании и ремонте переданных вооружений.

Пока окончательного решения по этому вопросу еще нет. По заверению Белого дома, «любое обсуждение» о снятии запрета по размещению американских подрядчиков на Украине «преждевременно».

«Президент абсолютно тверд в том, что он не будет отправлять американские войска на Украину», — сообщает CNN.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты хотят направить киевскому режиму еще один пакет военной помощи на сумму в 150 миллионов долларов. Предварительно, в нем будут различного рода боеприпасы.

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