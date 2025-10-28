Премьер Японии сделала Трампу символический подарок
Новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити подарила президенту США Дональду Трампу клюшку для гольфа, которая принадлежала убитому главе японского правительства Синдзо Абэ. Об этом сообщает РИА Новости.
Также американский лидер получил сумку для гольфа с автографом знаменитого японского гольфиста Хидэки Мацуямы.
Трамп известен как страстный поклонник гольфа — согласно подсчетам журналистов, он провел на гольф-полях четверть времени на посту президента. Его внучка — профессиональная гольфистка. В 2017 году он играл в гольф с ныне покойным Синдзо Абэ.
