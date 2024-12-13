Зурабишвили оценила предстоящие президентские выборы в Грузии

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Грузинский лидер Саломе Зурабишвили, чьи полномочия истекают 29 декабря, считает запланированные на субботу президентские выборы «пародией», а также нелегитимными.
«Даже не знаю, как назвать это, провокацией или пародией. Наверное, все же это пародия, весь этот нелегитимный процесс», — сказала Зурабишвили в рамках пятничного брифинга.Кроме того, она дополнила, что будущие выборы главы государства можно назвать «оскорбительными» для грузинских граждан.
Зурабишвили резюмировала, что будет «с народом до конца» и что не собирается покидать президентское кресло даже после истечения полномочий.
Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе на этот счет выразил мнение, что Зурабишвили «придется уступить избранному президенту».
Перед этим стало известно, какие ограничения вводит Вашингтон для Тбилиси.
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