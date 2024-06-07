Президент Аргентины отказался от участия в конференции по Украине

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Президент Аргентины Хавьер Милей н будет принимать участие в саммите G7 в Италии и в конференции по Украине в Швейцарии. Об это информирует Nacion.
«Хотя саммит G7 проходит до праздничных дат, было бы неудобно ехать, а затем возвращаться, чтобы быть в стране в эти первые в стране национальные праздники для Милея в качестве президента», — сказано в сообщении.15-16 июня Швейцария проведет конференцию по Украине вблизи города Люцерн. Россия не будет принимать в ней участия. Пресс-секретарь посольства РФ в Берне Владимир Хохлов до этого сообщил, что Швейцария не направляла российской стороне приглашение для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае.
Ранее сообщалось, что В Аргентине начался суд по делу об экстрадиции россиянина Чуркина на Украину. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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