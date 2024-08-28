Путин поможет Алиеву заключить мирный договор между Ереваном и Баку

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин в телефоном разговоре с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым обсудил подготовку мирного договора между Баку и Ереваном. Об этом сообщает сайт Кремля 28 августа.
«С российской стороны подтверждена готовность и далее оказывать всё возможное содействие Баку и Еревану в выработке соответствующих взаимоприемлемых решений», – сообщает Кремль.
Планируется, что в азербайджано-армянском мирном договоре определят конкретную черту границы между конфликтующими государствами, а также общее положение границы. Кроме того для мирного соглашения обоим государствам предстоит разблокировать транспортные коммуникации между странами.
Ранее Владимир Путин обсудил планы по сотрудничеству между странами во время официального визита в Азербайджан.
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Лия Мурадьян