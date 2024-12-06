Лукашенко попросил Путина о размещении «Орешника» в Белоруссии и других систем

Слева направо: Владимир Путин и Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)
Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил своего российского коллегу Владимира Путина разместить ракетную систему «Орешник» и другие на территории республики.
Перед этим главы государств подписали договор о взаимной безопасности. Документ обязывает страны взаимно оборонять друг друга, а также защищать независимость и конституционный строй. Кроме того, речь также идет об обеспечении территориальной целостности и неприкосновенности земель и внешней границы союзников.
По словам президента России, для решения таких задач могут быть использованы все средства и силы, с учетом тактических ядерных вооружений РФ на белорусской территории.
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