Президент Грузии объявила о ночевке в резиденции перед инаугурацией преемника

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили, чьи полномочия истекают 29 декабря, заявила, что не собирается покидать президентскую резиденцию в Тбилиси. Накануне инаугурации нового главы государства Михаила Кавелашвили она остается ночевать в резиденции.
«Приветствую вас из дворца Орбелиани. Я здесь, буду здесь и ночь проведу здесь», — передает цитату из видеообращения Зурабишвили ТАСС.Церемония вступления в должность нового президента Михаила Кавелашвили состоится 29 декабря в здании парламента.
Саломе Зурабишвили продолжает оспаривать результаты выборов, прошедших 26 октября, и требует их аннулирования, считая избрание Кавелашвили нелегитимным. Она настаивает на своем праве продолжать исполнять обязанности главы государства до проведения повторного голосования.
Согласно Конституции Грузии, полномочия Зурабишвили автоматически прекращаются после принесения присяги новым президентом.
Премьер-министр Ираклий Кобахидзе неоднократно заявлял, что в случае отказа освободить резиденцию против Зурабишвили может быть возбуждено уголовное дело за незаконное нахождение в государственном учреждении.
Ранее сообщалось, что президент Грузии Саломе Зурабишвили присоединилась к акции оппозиционеров, выстроившихся «живой цепью» на центральных улицах Тбилиси.
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Мария Моисеева