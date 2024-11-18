Президент Грузии прокомментировала результаты парламентских выборов

Саломе Зурабишвили (Фото: РИА Новости/Стрингер)
Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала к проведению повторных парламентских выборов, заявив, что голосование 26 октября нельзя считать состоявшимся.
На брифинге она подчеркнула, что повторные выборы должны пройти в кратчайшие сроки, иначе страна рискует столкнуться с дестабилизацией и двоевластием.
Она также обратилась к гражданам, призвав их продолжать протест против итогов выборов. Зурабишвили выразила благодарность протестующим, особенно студентам, отметив их важную роль в будущем страны.
Таким образом, президент Грузии усиливает давление на власти, выступая за пересмотр выборных результатов и призывая граждан проявлять активность в отстаивании своих прав.
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Она также обратилась к гражданам, призвав их продолжать протест против итогов выборов. Зурабишвили выразила благодарность протестующим, особенно студентам, отметив их важную роль в будущем страны.
«Студенты всегда являются силой прогресса, ведущей страну вперед», — подчеркнула президент.Кроме того, Зурабишвили объявила, что направит иск в Конституционный суд о фальсификациях на выборах. Она отметила, что речь идет о нарушении принципов тайны голосования и всеобщности. Иск будет подан уже на следующий день.
Таким образом, президент Грузии усиливает давление на власти, выступая за пересмотр выборных результатов и призывая граждан проявлять активность в отстаивании своих прав.
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Мария Моисеева