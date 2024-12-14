Зурабишвили демонстративно прошла перед парламентом Грузии, где проходят выборы

Саломе Зурабишвили (Фото: РИА Новости/Стрингер)
Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили прошла пешком по проспекту Руставели у здания парламента Грузии, где проходят выборы нового главы государства. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что ее появление было демонстративным. Примечательно, что никаких заявлений Зурабишвили делать не стала.
Ранее мэр Тбилиси и генеральный секретарь партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе извинились перед гражданами за выдвижение Саломе Зурабишвили в качестве кандидата на пост главы государства в 2018 году. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, в субботу, 14 декабря, в Грузии начались выборы главы государства. Впервые в истории страны ее лидера определит Избирательная коллегия из 300 человек. Единственным кандидатом от правящей партии «Грузинская мечта» стал бывший футболист и депутат Михаил Кавелашвили.
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Ранее мэр Тбилиси и генеральный секретарь партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе извинились перед гражданами за выдвижение Саломе Зурабишвили в качестве кандидата на пост главы государства в 2018 году. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, в субботу, 14 декабря, в Грузии начались выборы главы государства. Впервые в истории страны ее лидера определит Избирательная коллегия из 300 человек. Единственным кандидатом от правящей партии «Грузинская мечта» стал бывший футболист и депутат Михаил Кавелашвили.
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Екатерина Коршунова