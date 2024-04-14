Президент Израиля назвал удары Ирана объявлением войны

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Президент Израиля Ицхак Герцог назвал действия Ирана, нанесшего удары по территории Израиля в ночь на воскресенье, объявлением войны. Об этом он заявил в интервью британскому телеканалу Sky News.
Минувшей ночью Иран нанес самый массированный удар по территории Израиля за всю историю. Президент еврейского государства заявил, что Иран вел обстрелы государства БПЛА и ракетами, что свидетельствует об объявлении войны.
Он также призвал международное сообщество сплотиться в противостоянии Тегерану и его «дестабилизирующей политике».
Прежде Иран сообщил, что нанес удар по Израилю в ответ на ракетный удар ЦАХАЛа по иранскому консульству в сирийском Дамаске. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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«Это похоже на настоящую войну. Я имею в виду, что это объявление войны», — заявил Герцог.
Он также призвал международное сообщество сплотиться в противостоянии Тегерану и его «дестабилизирующей политике».
Прежде Иран сообщил, что нанес удар по Израилю в ответ на ракетный удар ЦАХАЛа по иранскому консульству в сирийском Дамаске. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Хохлова