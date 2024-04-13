Россия подвергла Японию критике за обвинения в ядерной риторике

Фото: istock / Oleksii Liskonih
Первый заместитель постоянного представителя РФ в Организации объединенных наций (ООН) Дмитрий Полянский назвал позорным обвинение России в ядерной риторике и угрозах со стороны премьер-министра Японии Фумио Кисиды. Об этом дипломат написал в соцсети X (Ранее Twitter).
Полянский отметил, что премьер-министр Японии Фумио Кисида в Конгрессе Соединенных Штатов заявил, что Россия якобы «продолжает угрожать применением ядерного оружия», а также назвал Японию «верным союзником и стойким другом» США.
Стоит отметить, что Кисида не упомянул факт того, что именно США в 1945 году сбрасывали атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Шольц назвал условие для диалога с Путиным
Киргизия выразила России обеспокоенность в связи с инцидентом с семьёй дипломата
Глава Гагаузии Гуцул сообщила о намерении Молдавии ликвидировать автономию
Стоит отметить, что Кисида не упомянул факт того, что именно США в 1945 году сбрасывали атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
«Какой стыд и позор», — возмутился дипломат.До этого МИД сделал послу Японии представление о деградации отношений стран по вине Токио.
Читайте также:
Шольц назвал условие для диалога с Путиным
Киргизия выразила России обеспокоенность в связи с инцидентом с семьёй дипломата
Глава Гагаузии Гуцул сообщила о намерении Молдавии ликвидировать автономию
Алина Юрчак