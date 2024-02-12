Президент Киргизии Жапаров призвал США не вмешиваться в дела страны

Фото: istock / HStocks
Президент Киргыстана Садыр Жапаров призвал Соединенные Штаты не вмешиваться во внутренние дела страны и давать объективную оценку процессам, которые происходят в государстве. Об этом пишет ТАСС.
«Мы выступаем за равноправное сотрудничество и готовы работать вместе со всеми странами и международными партнерами, в том числе и с США. Единственная моя просьба — не вмешивайтесь во внутренние дела нашей страны», — отметил Жапаров.Это заявление — ответ госсекретарю США Энтони Блинкену на его послание главе Киргизии. Американский политик вырезал озабоченность по поводу положения гражданского общества в республике.
Читайте также:
Глава Пентагона передал свои полномочия заместителю
Симоньян: интервью Путина Карлсону набрало около миллиарда просмотров
Новый глава теробороны руководил внутренними войсками при разгоне Майдана
Алина Юрчак