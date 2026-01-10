Президент Колумбии раскрыл цель визита в США
Президент Колумбии Густаво Петро в интервью американскому телеканалу CBS заявил, что его предстоящий визит в Вашингтон связан с желанием «остановить мировую войну».
Так Петро ответил на вопрос о том, связана ли его предстоящая поездка в США с желанием остановить войну в Латинской Америке. Американский лидер Дональд Трамп ранее объявил, что его встреча с президентом Колумбии состоится в первой половине февраля.
До этого глава Колумбии, комментируя угрозы со стороны президента США Дональда Трампа, заявил о готовности взяться за оружие и попросил помощи у народа. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
