Президент Колумбии раскрыл цель визита в США

10 января 2026, 15:00

Президент Колумбии Петро заявил, что едет в США, чтобы остановить мировую войну

Фото: iStock/diegograndi

Президент Колумбии Густаво Петро в интервью американскому телеканалу CBS заявил, что его предстоящий визит в Вашингтон связан с желанием «остановить мировую войну».