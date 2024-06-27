Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Президент Конго обсудит с Путиным пути урегулирования на Украине

Президент Конго обсудит с Путиным пути урегулирования на Украине

Президент Конго 27 июня обсудит с Путиным урегулирование украинского конфликта
27 июня 2024, 04:27
Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо заявил, что в четверг обсудит с президентов РФ Владимиром Путиным пути урегулирования конфликта на Украине.
«Завтра я проведу обмен мнениями с президентом России Владимиром Путиным по этому вопросу, мы будем искать мирные решения», — сказал Сассу-Нгессо в беседе с РИА Новости.
Конголезский лидер отметил, что приезжать на Украину после визита в Россию не намерен, как это было в 2023 году, когда участники африканской мирной инициативы, к которой относится и Конго, сначала посетили Москву, а затем Киев.



Политик пояснил, что у него нет полномочий привлекать участников данной инициативы, если это групповая работа, и этот вопрос требует согласования.

В начале июня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что действия России на Украине находят понимание у лидера Конго. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также:

Военные в Боливии устроили госпереворот

«Заявил четко»: какой позиции по Украине придерживается Венгрия на самом деле

Небензя: на Киеве лежит ответственность за гибель 192 детей в РФ с начала СВО


#работа
#президент
#лидер
#новости
#киев
#рф
#конго
Взрыв прогремел в Мелитополе
Владимир Рогов сообщил о взрыве в Мелитополе
27 июня 2024, 04:27

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

В городе Мелитополь Запорожской области произошел взрыв. Об этом сообщил сопредседатель координационного совета Общественной палаты России по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Причина и природа взрыва уточняется. Предварительно – работа ПВО. Подробности позже», – написал Рогов у себя в Telegram.
Ранее украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве и Хмельницкой области. Воздушная тревога объявлена на всей территории страны.

Кроме того, российская армия ударила по району авиазавода в Харькове. Там было два мощных «прилета».

Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

Читайте также:

На Западе ужаснулись из-за действий ВСУ в зоне СВО

Обстрелявших мост в ДНР ВСУшников ждет суд

WP: Офицеров ВСУ наказывают за сомнения в адекватности приказов держать позиции
#сво
#запорожская область
#взрыв
#инцидент
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Арестовали организатора госпереворота в Боливии
Военные арестовали генерала Сунигу, который возглавил госпереворот в Боливии
27 июня 2024, 02:58

Фото:istocks/7713Photography

Организатор госпереворота в Боливии генерал Хуан Хосе Сунига арестован. Как сообщает телеканал Bolivia TV, он уже находится в полицейском участке.
Ранее сообщалось, что боливийские военные собрались на площади рядом с правительственными зданиями и парламентом в столице Ла-Пасе. Президент страны Луис Арсе в своем обращении к нации обвинил собравшихся в столице военных в госперевороте.

Позже военные начали покидать площадь перед Домом правительства в столице Боливии Ла-Пасе. Президент Боливии Луис Арсе привел к присяге новое руководство вооруженных сил государства.

Назначенный новым командующим национальной армией генерал Хосе Вильсон Санчес Веласкес сказал, что военнослужащие будут соблюдать законы Боливии. Как утверждает Веласкес, события, которые происходят на улицах столицы Ла-Паса, абсолютно неприемлемы.

Читайте также:

Путин проводит встречу с президентом Боливии

Экс-президент Боливии обвинил США в переворотах в Латинской Америке

Политолог Багдасаров прокомментировал желание Боливии вступить в БРИКС
#политика
#военные
#мир
#страны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Боливии назначили новое военное руководство страны
Президент Боливии Арсе назначил военное руководство из-за попытки госпереворота
27 июня 2024, 02:12

Фото: istock / Josué CORTÉZ

Президент Боливии Луис Арсе на фоне попытки госпереворота привел к присяге новое руководство вооруженных сил государства. Об этом информирует гостелеканал Bolivia TV.
Назначенный новым командующим национальной армией генерал Хосе Вильсон Санчес Веласкес сказал, что военнослужащие будут соблюдать законы Боливии. Как утверждает Веласкес, события, которые происходят на улицах столицы Ла-Паса, абсолютно неприемлемы. Военный призвал личный состав немедленно вернуться в расположение своих частей.

По имеющимся данным, Арсе полностью сменил все командование вооруженных сил.

Ранее МИД Боливии призвал международное сообщество и боливийский народ уважать демократические ценности и поддерживать правительство конституционного и законно избранного президента Луиса Арсе.

Читайте также:

Военные в Боливии устроили госпереворот

«Заявил четко»: какой позиции по Украине придерживается Венгрия на самом деле

Небензя: на Киеве лежит ответственность за гибель 192 детей в РФ с начала СВО


#президент
#население
#законы
#боливия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Военные прекратили устраивать мятеж в столице Боливии
Боливийские военные покидают площадь перед Домом правительства в Боливии
27 июня 2024, 01:55

Фото:istocks/Aoraee

Военные начали покидать площадь перед Домом правительства в столице Боливии Ла-Пасе. Об этом сообщает газета Deber.
Площадь Мурильо покидают не только только солдаты, но и бронетехника. Также оттуда ушел организатор мятежа, бывший главнокомандующий армией Боливии генерал Хуан Хосе Суньига.

Ранее сообщалось, что боливийские военные собрались на площади рядом с правительственными зданиями и парламентом в столице Ла-Пасе. Президент страны Луис Арсе в своем обращении к нации обвинил собравшихся в столице военных в госперевороте.

МИД Боливии призвал международное сообщество и население страны к уважению демократических ценностей и поддержке законно избранного президента. В свою очередь глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз осуждает попытку госпереворота в Боливии.

Читайте также:

Путин проводит встречу с президентом Боливии

Экс-президент Боливии обвинил США в переворотах в Латинской Америке

Политолог Багдасаров прокомментировал желание Боливии вступить в БРИКС
#политика
#военные
#страны
#мир
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МИД Боливии попросил помощи у международного сообщества на фоне госпереворота
27 июня 2024, 01:00

Фото: istock / diegograndi

Боливия выступила с призывами к международному сообществу на фоне сообщений о попытке государственного переворота в государстве. Об этом сообщил в МИД страны.
«Правительство Боливии заявляет перед международным сообществом о нерегулярной мобилизации отдельных подразделений боливийской армии, которые атаковали демократию, мир и безопасность в стране», — сказано в сообщении.
МИД страны призвал международное сообщество и боливийский народ уважать демократические ценности и поддерживать правительство конституционного и законно избранного президента Луиса Арсе.

Возглавляющий действия военнослужащих экс-командующий национальной армией генерал Хуан Хосе Суньига переговорил с главой государства, после чего ушел их здания правительства. Затем чиновники правительства во главе с главой МВД Боливии Карлосом Эдуардо дель Кастильо забаррикадировали вход в здание.

Читайте также:

Военные в Боливии устроили госпереворот

«Заявил четко»: какой позиции по Украине придерживается Венгрия на самом деле

Небензя: на Киеве лежит ответственность за гибель 192 детей в РФ с начала СВО
#мвд
#безопасность
#правительство
#ценности
#мид
#страны
#здание
#чиновники
#мир
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экс-ведущую «Вестей» Курбангалееву* заочно арестовали
Экс-ведущую «Вестей» Курбангалееву* заочно арестовали за оправдание терроризма
27 июня 2024, 00:53

Фото: istocks/Michał Chodyra

Замоскворецкий суд Москвы заочно экс-журналисту Фариду Курбангалееву* Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
«Она арестована на срок два месяца с момента ее задержания или экстрадиции в РФ», – сообщили в пресс-службе.
Курбангалееву* обвиняют в оправдании терроризма и распространении заведомо ложной информации о российской армии.

Ранее МВД России объявило экс-журналистку в розыск. Карточка с ее фотографией появилась в базе МВД.

В настоящее время Курбангалеева* проживает за пределами РФ, в Праге. Также она ведет свой канал на YouTube.

Читайте также:

Суд вынес приговоры фигурантам дела о покушении на главу Крыма Аксенова

Врио начальника захваченного ранее СИЗО в Ростове-на-Дону Заболотнева отстранили

В ДНР задержали подозреваемого в разжигании ненависти к русским

* Внесена в перечень экстремистов по делу об оправдании терроризма
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Военные в Боливии устроили госпереворот
Президент Боливии Арсе обвинил военных в госперевороте
27 июня 2024, 00:05

Фото:istocks/Oleksii Liskonih

Боливийские военные собрались на площади рядом с правительственными зданиями и парламентом в столице Ла-Пасе. На территорию президентского дворца Кемадо въехал танк, сообщают боливийские СМИ.
Президент страны Луис Арсе в своем обращении к нации обвинил собравшихся в столице военных в госперевороте. В то же время он встретился с организатором переворота генералом Хуаном Хосе Сунигой. После этого военные покинули здание правительства.

«Правительство Боливии заявляет перед международным сообществом о нерегулярной мобилизации отдельных подразделений боливийской армии, которые атаковали демократию, мир и безопасность в стране», – отмечается в сообщении МИД.
МИД Боливии призвал международное сообщество и население страны к уважению демократических ценностей и поддержке законно избранного президента. В свою очередь глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз осуждает попытку госпереворота в Боливии.

Читайте также:

Путин проводит встречу с президентом Боливии

Экс-президент Боливии обвинил США в переворотах в Латинской Америке

Политолог Багдасаров прокомментировал желание Боливии вступить в БРИКС
#политика
#страны
#мир
#военные
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Заявил четко»: какой позиции по Украине придерживается Венгрия на самом деле
Орбан: Венгрия в конфликте выступает за мир, а не за Украину или РФ
26 июня 2024, 22:50

Фото: РИА Новости/Стрингер

Венгрия не поддерживает ни Украину, ни РФ, она просто за урегулирование конфликта миром. Об этом заявил венгерский премьер Виктор Орбан после встречи с французским президентом Эммануэлем Макроном.
«Я четко заявил президенту, что Венгрия работает не на Украину и не на Россию, а на мир. Венгрия не против той или иной страны, Венгрия против войны», — приводит слова политика агентство MTI.

Орбан добавил, что Макрон поддержал венгерский план на следующие полгода председательства в Евросоюзе (ЕС), главная цель которого, по словам премьер-министра, укрепить конкурентоспособность ЕС.

Ранее план поддержали канцлер Германии Олаф Шольц и итальянский премьер-министр Джорджа Мелони.

До этого Орбан назвал способ закончить украинский конфликт.

Читайте также:

Водитель маршрутки помог спасти полицейского при нападении на синагогу в Дербенте

Фура врезалась в отбойник на МКАД

Местный житель высказал предположение о причине схода с рельсов поезда в Коми
#мир
#россия
#украина
#венгрия
#виктор орбан
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Huanqiu Shibao: в Китае перехватили детектор подлодок США в Южно-Китайском море
26 июня 2024, 21:26

Фото: istockphoto/Alexyz3d

Детектор подводных лодок, сброшенный военным самолетом США, нашли и ликвидировали в Южно-Китайском море китайские военные.
Об этом сообщает Huanqiu Shibao. Уточняется, что Китай недавно обнаружил сброс с американского воздушного судна контейнеров над акваторией КНР. Позже специалисты китайских ВМС выловили их, выяснив, что это детектор подводных лодок.

Ранее официальный представитель Минобороны КНР Чжан Сяоган заявлял, что военнослужащие Нидерландов, прикрывшись миссией ООН, спровоцировали в Восточно-Китайском море небезопасную ситуацию.

По словам Сяогана, в начале июня палубный вертолет фрегата «Тромп» Нидерландов совершил провокацию, а также нарушения к востоку от Шанхая в воздушном пространстве. В ответ войска вытеснили вертолет из района.

Читайте также:

Небензя: на Киеве лежит ответственность за гибель 192 детей в РФ с начала СВО

МИД РФ: решение ЕСПЧ по Крыму юридически ничтожно для России, его не исполнят

Bloomberg: страны НАТО не хотят поддерживать Киев из-за неуверенности в ВСУ
#мир
#китай
#сша
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф