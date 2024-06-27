Президент Конго обсудит с Путиным пути урегулирования на Украине

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо заявил, что в четверг обсудит с президентов РФ Владимиром Путиным пути урегулирования конфликта на Украине.
«Завтра я проведу обмен мнениями с президентом России Владимиром Путиным по этому вопросу, мы будем искать мирные решения», — сказал Сассу-Нгессо в беседе с РИА Новости.Конголезский лидер отметил, что приезжать на Украину после визита в Россию не намерен, как это было в 2023 году, когда участники африканской мирной инициативы, к которой относится и Конго, сначала посетили Москву, а затем Киев.
Политик пояснил, что у него нет полномочий привлекать участников данной инициативы, если это групповая работа, и этот вопрос требует согласования.
В начале июня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что действия России на Украине находят понимание у лидера Конго. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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