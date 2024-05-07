Президент Кубы сообщил о начале визита в Россию

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Президент Кубы Мигель Диас-Канель сообщил о начале официального визита в Российскую Федерацию. Об этом кубинский лидер написал в социальной сети X.
«Сограждане, начинаем рабочий визит в Россию, чтобы обсудить приоритетные темы двусторонней повестки дня после переизбрания Владимира Путина президентом РФ», — написал президент.Диас-Канель отметил, что визит проходит в рамках в рамках 64-й годовщины восстановления дипломатических отношений между странами и 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Известно, что политик намеревается посетить парад Победы в Москве 9 мая.
До этого шведский европарламентарий Сара Хыйтэдаль заявила, что в Европейской комиссии не стоит оставлять без внимания на укрепление взаимоотношений между Кубой и Россией, о котором заявил президент республики Диас-Канель, особенно на фоне украинского конфликта. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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