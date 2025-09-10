Трамп отреагировал на стрельбу по политику Чарли Кирку

10 сентября 2025, 23:18

Трамп призвал молиться за раненого политика Чарли Кирка после покушения

Фото: iStock/rarrarorro

Президент США Дональд Трамп призвал молиться за консервативного политика Чарли Кирка. Соратник американского лидера получил ранение в результате покушения на его жизнь в университете штата Юта.





Видеозаписи инцидента быстро распространились в социальных сетях. На них показано, как выступающий политик падает после звука выстрела, а среди людей начинается паника.



По последней информации, Кирк был доставлен в больницу с огнестрельным ранением в шею и находится в критическом состоянии. Президент США сделал пост в соцсети Truth Social, в котором выразил надежду, что Кирк выживет.





«Мы все должны молиться за Чарли Кирка, на которого было совершено покушение. Отличный парень. Да благословит его Бог», — написал Трамп.