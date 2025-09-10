Трамп отреагировал на стрельбу по политику Чарли Кирку
Трамп призвал молиться за раненого политика Чарли Кирка после покушения
Президент США Дональд Трамп призвал молиться за консервативного политика Чарли Кирка. Соратник американского лидера получил ранение в результате покушения на его жизнь в университете штата Юта.
Видеозаписи инцидента быстро распространились в социальных сетях. На них показано, как выступающий политик падает после звука выстрела, а среди людей начинается паника.
По последней информации, Кирк был доставлен в больницу с огнестрельным ранением в шею и находится в критическом состоянии. Президент США сделал пост в соцсети Truth Social, в котором выразил надежду, что Кирк выживет.
«Мы все должны молиться за Чарли Кирка, на которого было совершено покушение. Отличный парень. Да благословит его Бог», — написал Трамп.