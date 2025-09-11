В Польше обнаружили обломки 16 дронов
На территории Польши обнаружили обломки 16 БПЛА. Об этом сообщает Министерство внутренних дел и администрации республики.
Остатки дронов были найдены различных населенных пунктах. В их числе: Чесновка, Чечники, Кривежба-Колониа, Мнишкув, Олесьно, Вельки Лан, Вохинь, Выхалев, Вырыки, Заблотье-Колониа, Нове Място над Пилицей, Быхавка Третья, Радианы-Северинув, Чыжув, Соботка, Смыкув.
Премьер-министр Польши Дональд Туск ранее заявил о сбитых над страной «представлявших опасность» дронах. По его мнению, эти беспилотники были российскими. Доказательств своему утверждению Туск не предоставил.
Российская сторона указала на необоснованность слов премьер-министра Польши. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что ЕС и НАТО часто «ежедневно обвиняют Россию в провокациях, не приводя каких‑либо аргументов».
10 сентября политолог Светов раскрыл происхождение сбитых в Польше дронов. Он также объяснил, что ключевым вопросом остается целенаправленность их полёта.
