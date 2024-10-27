Президент Путин поучаствует в церемонии спуска нового ледокола на воду

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)
В церемонии спуска нового ледокола на воду поучаствует президент России Владимир Путин. Как сообщил журналист Павел Зарубин, главе государства также предстоит встреча с членами Совбеза и кабмина.
«На неделе Путин примет участие в церемонии спуска на воду нового ледокола. Российские судостроители порадуют страну своей мощной и готовой продукцией», — сказано в публикации Зарубина.Отмечено, что Путин обратится к профсоюзному съезду, в графике президента много важных событий.
Ранее сообщалось, что Путин поздравил с профессиональным праздником работников транспортной отрасли. Он подчеркнул важнейшую роль городской транспортной сферы.
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